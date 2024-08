Livestream: kijk hier gratis naar Panathinaikos - Ajax

De Europa League-voorrondewedstrijd tussen Panathinaikos en Ajax is gratis te bekijken. Het duel is te volgen op YouTube, door te klikken op deze link. Het duel begint om 20.00 uur in het Olympisch Stadion in Athene.

De wedstrijd tussen Panathinaikos en Ajax is op televisie te zien op Ziggo Sport. De kabelexploitant heeft met ingang van dit seizoen de uitzendrechten van alle drie de Europese toernooien, dus de Champions League, de Europa League én de Conference League, weten te verwerven. Wie een abonnement op Ziggo heeft, kan 'gewoon' afstemmen op kanaal 14 om de wedstrijd tussen Ajax en Panathinaikos te bekijken.

Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt. Ziggo meldt echter dat er mensen zijn die problemen hebben met inloggen en/of registreren, waardoor het duel ook op YouTube voor iedereen te zien is.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Berghuis, Akpom, Forbs.