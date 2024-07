Francesco Farioli voert eerste gesprek met Ajacied en heeft verrassende mededeling

Francesco Farioli heeft in zijn eerste gesprek met direct aangegeven dat hij in de linksback van Ajax ook wel een centrale verdediger ziet. De trainer heeft de positiewisseling, die ontstond uit het feit dat Ajax over veel linksbacks beschikt, na overleg met Baas doorgevoerd in de wedstrijden gedurende de voorbereiding van de Amsterdammers. Dat bevalt goed, zo stelt Baas.

Baas kwam onlangs terug naar Amsterdam, nadat hij een succesvolle verhuurperiode heeft meegemaakt bij NEC in Nijmegen. Toen hij Farioli voor het eerst sprak, kwam de Italiaan met een verrassende mededeling naar Baas toe: "We hebben natuurlijk heel veel linksbacks in onze selectie, dus de trainer zei: het is ook een optie om met jou centraal te spelen. Sindsdien heb ik daar heel veel getraind en gespeeld", legt Baas uit in een uitgebreid gesprek met Voetbal International.

Artikel gaat verder onder video

De linksbenige verdediger geeft toe dat het lang geleden is dat hij als linker centrale verdediger uit de voeten kwam, maar dat dit in de jeugdopleiding wel eens is voorgekomen: "Ik krijg op deze plek veel de bal en dat is denk ik ook wel waar mijn kwaliteiten liggen", vindt Baas, die over een uitstekende traptechniek beschikt. "En dat indribbelen, dat is ook iets wat de trainer graag wil zien. We willen de bal rondspelen, rondspelen, rondspelen, dan van kant wisselen en dan moet er één iemand de ruimtes aanvallen."

Het is een nieuwe manier van spelen die wennen is voor Baas, geeft de verdediger - die een goede indruk maakt - toe "Verdedigend is het even wennen, je komt in andere situaties, maar ik denk dat het wel prima gaat", zegt Baas, die nog niet weet hoe zijn toekomst eruit ziet: "Hoeveel kans ik maak op speeltijd, weet ik echt niet. We hebben natuurlijk veel spelers nu. Ik probeer gewoon elke training en elke wedstrijd mijn best te doen en dan zie ik het wel", besluit de nuchtere voetballer.

