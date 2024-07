De Boer pakt twee Ajacieden aan, maar ziet ook 'een soort Daley Blind' schitteren

maakt een goede indruk op Ronald de Boer in de wedstrijd tussen Ajax en FK Vojvodina. De centrumverdediger krijgt in de pauze van de Europa League-voorrondewedstrijd grote complimenten van de analist van Ziggo Sport.

Ajax wist ondanks veel kansen niet te scoren tegen Vojvodina. “Er zijn genoeg kansen geweest. Ajax speelt niet geweldig, maar het heeft wel 72 procent balbezit. Ajax heeft genoeg kansen gehad om te scoren, maar het is nog steeds niet goed genoeg. Deze ploeg moet je oprollen. Als het schaap over de dam is, volgen er meer”, voorspelt De Boer.

De Boer benoemd wat zoal misgaat bij Ajax. “Bij sommige spelers is de passing en de balbehandeling ondermaats. Soms zie ik bij Carlos Forbs ook heel dom balverlies. Het enige waar ik echt van geniet, is Youri Baas. Die speelt echt geweldig. Een soort Daley Blind, als ik terugga in de tijd. Als ik nog verder terugga in de tijd, denk ik aan mijn broer: niet de snelste, maar wel superintelligent. Zijn inspeelpass is geweldig. Daar geniet ik erg van.”

Behalve Forbs leed ook Kenneth Taylor soms onnodig balverlies, zag De Boer. "Taylor doet soms geniale dingen, maar soms ook onbegrijpelijke dingen, dom balverlies. Dat moet eruit. Als dat lukt, is het een heel waardevolle speler voor Ajax."