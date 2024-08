Been van Ajacied wordt 'bewust in tweeën gehakt' bij Panathinaikos - Ajax

Sverrir Ingi Ingason kwam goed weg in de wedstrijd tussen Panathinaikos en Ajax. De verdediger van de Grieken schopte onderuit en kreeg een gele kaart van scheidsrechter Filip Glova, maar dat had volgens Ronald de Boer ook zomaar een rode prent kunnen zijn.

Baas brak in de blessuretijd van de eerste helft door aan de rechterkant en werd op hardhandige wijze een halt toegeroepen door Ingason. Commentator Sierd de Vos grapte: “Zo, da’s een gele kaart. Z’n vader is slager en hij heeft ervoor geleerd.” Analist De Boer zei in de pauze bij Ziggo Sport dat ‘het zomaar rood had kunnen zijn’.

“Je staat hier dicht op het veld en dan zie je weer een goed spelende Youri Baas. Hij chipt de bal voorbij de tegenstander en die knalt hem gewoon omver. Dat is bewust iemand zijn been in tweeën hakken”, oordeelde De Boer.

Youri Baas staat in het centrum bij Ajax en moet volgens Ronald de Boer 𝐫𝐢𝐬𝐢𝐜𝐨 blijven nemen 👀



Was de overtreding op Baas een rode kaart? 🟥#ZiggoSport #UEL #panaja pic.twitter.com/jUMJzmxtzi — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 8, 2024

