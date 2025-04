Hoe Nemanja Matic de ruzie met André Onana aan het winnen is

en hebben het online al weken met elkaar aan de stok. Na de onderlinge ontmoeting tussen Olympique Lyon en Manchester United (2-2), de ploegen van de heren, deelde Matic de volgende dreun uit aan een blunderende Onana.

De vete tussen Onana en Matic begon na uitspraken van de keeper van Manchester United. Die gaf aan Olympique Lyon makkelijk te verslaan in de Europa League. Matic noemde Onana als reactie hierop ‘een van de slechtste keepers uit de clubhistorie’ van Manchester United, waar hijzelf ook speelde van 2017 tot 2022.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Dit betekenen de Europa League-uitslagen voor de directe Champions League-plaatsing van Feyenoord

Onana had in de kwartfinale van de Europa League tussen Manchester United en Olympique Lyon van afgelopen donderdag een negatieve hoofdrol. De Kameroener blunderde bij de 1-0 van Thiago Almada. De doelman van United schatte de bal helemaal verkeerd in en liet de vrije trap van Almada van grote afstand binnenvallen zonder in te grijpen. Ook bij de 2-2 vlak voor tijd zag Onana er niet goed uit. Een afstandsschot werd niet goed weggewerkt, waardoor Rayan Cherki kon binnenwerken.

Matic speelde niet voor Lyon in het duel met Manchester United, maar zal niet rouwig geweest zijn om de blunders van de oud-Ajacied. Matic deelde na afloop nog een tik uit aan de keeper van United. Hij plaatste op zijn Instagram-verhaal een foto van de shirts die hij voor zijn zoon had meegenomen na de wedstrijd. Bij de verzameling zitten die van Luke Shaw, Amad Diallo, Harry Maguire en als kers op de taart: Tom Heaton, de reservedoelman van The Red Devils.

© Instagram.com/nemanjamatic

➡️ Meer Manchester United nieuws

👉 Spelers van Manchester United hebben ‘grote bezwaren’ tegen een mogelijke terugkeer van Jadon Sancho. 🔗

👉 Een van de Nederlandse selectiespelers lijkt Manchester United te gaan verlaten. Napoli heeft interesse. 🔗

👉 Trainer Ruben Amorim hoopt komende zomer een nieuwe spits én een aanvallende middenvelder aan de selectie toe te voegen. Hij heeft een Nederlander op het oog. 🔗

👉 Erik ten Hag heeft Amourricho van Axel Dongen in 2023 benaderd om hem bij een vertrek bij Ajax voor Manchester United te laten kiezen. 🔗