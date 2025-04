Joop Gall: ‘Ik stond neus aan neus met Wout Weghorst’

Joop Gall legt vrijdagavond in het ESPN-programma De Voetbalkantine uit hoe hij heeft ontdekt. De trainer, die destijds werkzaam was voor FC Emmen, kwam Weghorst niet op het spoor vanwege zijn voetballende kwaliteiten, maar dankzij zijn mentaliteit. Gall en Weghorst hebben hun geschillen dan ook gehad.

Gall ontdekte de huidige Ajax-spits in 2012 bij Jong Willem II, vertelt hij in De Voetbalkantine. Wat Gall zag in Weghorst? "Als jij een type bent dat zich helemaal de schompes werkt, heb je al een streepje voor in die divisie."

“Hij was niet goed, maar werkte zó ongelooflijk hard”, gaat Gall verder over de 43-voudig Oranje-international. “Nu zie je wat er van gekomen is. Toen ik Wout ontmoette en er gesprekken mee aanging, zag je de ongelooflijke eager die die man had om beter te worden. Dat was echt ongelooflijk. Wout heeft zich zo ontwikkeld. Het is de ideale prof."

Gall en Weghorst lagen niet altijd op één lijn, ondanks dat ze ‘hetzelfde karakter’ hebben: “We botsten als de sodemieter, en hebben neus aan neus gestaan. Ik heb hem weleens weggestuurd, maar die jongen deed alles om te winnen. En hij verwachtte dat dan ook van zijn medespelers. Dan wil je nog weleens over de grens gaan, maar dat vind ik niet erg. Dat hoort erbij."

