Weghorst openhartig na blessure: 'Soms ging ik harder dan werd geadviseerd'

voelt zich goed nadat hij afgelopen zondag in het duel met NAC Breda (3-1) zijn rentree in het Ajax-shirt. De 32-jarige spits moest lang revalideren nadat hij tegen Fortuna Sittard een gebroken teen opliep. Weghorst miste in totaal tien wedstrijden en dat was wennen voor hemzelf.

Weghorst raakte geblesseerd in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-2) op 9 februari. De boomlange spits kwam als invaller binnen de lijnen en had een cruciaal aandeel in de overwinning van de Amsterdammers. Weghorst verdiende een strafschop na een overtreding op hem, die gemist werd door Berghuis maar op aangeven van diezelfde Berghuis frommelde Weghorst de bal alsnog tegen de touwen. In de blessuretijd verzorgde de Oranje-international de assist op de treffer van Christian Rasmussen.

Artikel gaat verder onder video

"Het gaat goed me en ook met mijn teen gaat het steeds beter", laat de boomlange spits weten via de clubkanalen van Ajax. "Het half uurtje tegen NAC is goed gegaan. Ik had al enkele keren meegetraind en mocht direct aan de bak. Het fijne gevoel ontbrak een beetje, maar nu met weer een week trainen zit dat weer iets meer in de benen. De reactie was goed."

LEES OOK: Zaakwaarnemer Brobbey noemt twee ideale vervolgclubs: 'Daar zou hij het geweldig doen'

Weghorst moest wennen door blessure

Weghorst stelt dat het voor het eerst in zijn carrière was dat hij zolang uit de running was met een blessure. Het was dan ook wennen voor de spits. "Het was nieuw.", erkent hij. "Ik heb dat nog nooit gehad in mijn hele carrière, zo'n tijdje geblesseerd zijn. Rondom wedstrijden vind ik dat lastig want je wil gewoon voetballen en je steentje bijdragen. Ik ben veel thuis geweest. Dat was voor de kinderen ook nieuw, zij vonden het niet zo erg. Stiekem heb ik ook wel een beetje van genoten natuurlijk, maar als voetballer wil je zo snel mogelijk terugkomen."

"Ik heb natuurlijk mooie potjes gemist in Nederland en in Europa, maar gelukkig ben ik er bij het slot weer bij", vervolgt Weghorst opgelucht. "Hoe we als team opereren is iets wat je echt ziet als je een beetje vanuit de buitenkant erbij zit. We hebben een goed team gesmeden en er staat een sterk collectief. Uiteindelijk wil je allemaal maar een ding in de topsport en dat is winnen En dat zit erin."

LEES OOK: Wout Weghorst wordt na rentree geconfronteerd met gedurfde uitspraak over Ajax

Ongeduldige Weghorst bleef betrokken bij Ajax

Hoewel Weghorst geblesseerd was en revalideerde, bleef hij nauw betrokken bij de ploeg van trainer Francesco Farioli. "Uiteindelijk doe je dat zelf en komt zoiets vanuit jezelf. Ik was bij alle wedstrijden aanwezig en dat voelde voor mij alsof ik de jongens kon helpen", aldus Weghorst, die het lastig vond om geduldig te blijven.

"Ik wilde er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren. En soms had ik zelf het gevoel dat het goed ging en ging ik net iets te hard dan werd geadviseerd. Dan merkte ik dan weer aan mijn lichaam. Van die acht weken probeerde ik er vijf of zes te maken, maar uiteindelijk hadden de dokters wel gelijk. Ik wil graag nog veel jaren lekker voetballen dus het is belangrijk dat de voet gewoon goed hersteld. Ik voel me nu goed en het is nu aan ons om de klus te klaren. Daar heb ik alle vertrouwen in. We hebben ons in een goede uitgangspositie gezet", besluit hij.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Marco van Basten spreekt zich uit over zijn eerdere kritiek aan het adres van Francesco Farioli: 'Wat ik heb gezegd..' 🔗

👉 Wout Weghorst en Bertrand Traoré baren opzien met hun nieuwe kapsels: 'Is de föhn ontploft?' 🔗

👉 Mika Godts mag zich verheugen op de belangstelling van een internationale topclub. 🔗

👉 Wim Kieft verwacht niet dat Ajax komende zomer een transfersom tussen de dertig en veertig miljoen euro kan vangen voor deze uitblinker. 🔗

👉 Zowel Feyenoord als Ajax volgt de ontwikkeling van Ringo Meerveld van Willem II op de voet. 🔗