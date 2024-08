Opvallend harde kritiek op Farioli na belangrijke overwinning Ajax

Ajax boekte donderdagavond weliswaar een belangrijke overwinning (0-1) op Panathinaikos in de derde voorronde van de Europa League, maar Mike Verweij is na de wedstrijd in Athene opvallend kritisch op Francesco Farioli. De verslaggever van De Telegraaf is van mening dat de Italiaanse trainer zich tot op heden té nadrukkelijk focust op de ‘data’ en nalaat zich ‘de Amsterdamse bluf eigen te maken’.

Na de twee zeges op Vojvodina in de tweede kwalificatieronde stond Ajax voor het tweeluik met Panathinaikos om een plekje in de play-offs voor de Europa League. De Amsterdammers speelden in de heenwedstrijd in Griekenland een prima eerste helft, maar zakten na de pauze ver terug. Een doelpunt van Steven Berghuis in de eerste helft bleek uiteindelijk voldoende voor een krappe 0-1 zege. Volgens Verweij bewees het optreden van Berghuis dat het ‘voor een trainer allemaal niet zo moeilijk is’.

“Die moet gewoon zijn beste spelers opstellen”, zo schrijft de clubwatcher. Maar volgens Verweij laat Farioli dat vooralsnog na. Hij wijst op het tweede duel met Vojvodina in de vorige ronde, waarin Brian Brobbey helemaal niet van de partij was en Bertrand Traoré en Berghuis het moesten doen met een invalbeurt. “Ook nu baseerde de Italiaan zich weer te veel op de data (lees: de fitheid) in plaats van zich de Amsterdamse bluf eigen te maken. Brobbey en Traoré startten als wisselspeler, maar gelukkig voor de meegereisde fans durfde hij het met Berghuis wel aan.” Het lag overigens in de lijn der verwachting dat Traoré en Brobbey op de bank zouden beginnen. Eerstgenoemde is nog niet fit genoeg voor een basisplaats en Brobbey behoorde donderdagavond voor het eerst tot de wedstrijdselectie.

Verweij zag dat de reservebeurt voor Traoré en Brobbey Ajax niet duur kwam te staan. “Het passeren van Brobbey en Traoré was ditmaal nauwelijks een risico te noemen. Zoals wel vaker bleek de tegenstander op voorhand veel te groot gemaakt”, zo klinkt het. De verwachting was dat Ajax het in Griekenland een stuk lastiger zou gaan krijgen dan in beide wedstrijden tegen Vojvodina, maar opvallend genoeg kon Panathinaikos vooral in de eerste helft amper een vuist maken. “Panathinaikos - de nummer vier van de afgelopen Griekse Super League, die al vijftien jaar op de 21e landstitel wacht - bleek zonder topscorer Fotis Ioannidis, die pas in de 63e minuut zijn opwachting zou maken, en zonder de Nederlanders Bart Schenkeveld en Tonny Vilhena en aankoop Tete over een kwalitatief arm elftal te beschikken”, zo zag Verweij.

Ajax slaagde er desondanks niet in afstand te nemen van de Grieken, waardoor het volgende week tijdens de return nog alle kanten op kan gaan. De ploeg van Farioli verdedigt in eigen huis een 1-0 voorsprong. De tweede ontmoeting tussen Ajax en Panathinaikos wordt gespeeld op donderdag 15 augustus, aftrap om 20.15 uur.

