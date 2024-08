Farioli steekt loftrompet over Ajax-sterkhouder en hint op rentree: 'Hij is ontzettend gemotiveerd'

maakt donderdagavond mogelijk zijn rentree bij Ajax. De Oranje-international behoort, in tegenstelling tot , tot de selectie voor het eerste duel met Panathinaikos in de voorronde van de Europa League en hij kan ‘zeker’ minuten maken. Dat bevestigt trainer Francesco Farioli daags voor de eerste ontmoeting met de Grieken.

Brobbey was in het afgelopen seizoen een van de spaarzame lichtpuntjes in Amsterdam en werd door bondscoach Ronald Koeman beloond met een uitverkiezing voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. De Amsterdammer kwam echter enkel in de slotfase van de halve finale tussen Engeland en het Nederlands elftal heel even in actie. Brobbey meldde zich vanwege zijn deelname aan het EK later bij Ajax en ontbrak daardoor in het tweeluik met Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League.

De beresterke spits kan donderdagavond dus zijn eerste minuten maken onder Farioli. Brobbey behoort tot de wedstrijdselectie en is volgens de Italiaanse oefenmeester fit genoeg om in elk geval als invaller zijn opwachting te maken. “We hebben op het laatst besloten om Brobbey mee te nemen en hij kan zeker wat minuten maken”, wordt Farioli woensdagavond op de persconferentie van het Olympisch Stadion Spyridon Louis geciteerd door Ajax Life. Brobbey heeft flink wat werk moeten verrichten om het eerste duel met Panathinaikos te kunnen halen. “Brian kwam natuurlijk pas laat bij de groep. Hij was weg met de nationale ploeg en had erna vakantie. Hij moest hier ineens van nul naar honderd kilometer per uur”, zo vertelt Farioli.

Brobbey kampte tijdens het EK nog met een blessure. In Amsterdam moest hij vanwege zijn deelname aan het eindtoernooi in Duitsland en zijn daaropvolgende vakantie een flinke inhaalslag maken. “Dat is altijd moeilijk. De eerste dagen waren voor hem dus best lastig, maar hij deed het hartstikke goed. Hij is ontzettend gemotiveerd. Hij heeft er alles aan gedaan om hier nu te zijn. Hij wil zijn team helpen. Het is belangrijk dat hij met ons mee is. Ook voor zijn ploegmaten”, is Farioli niets meer dan lovend over zijn spits.

Bergwijn

Waar Brobbey in Griekenland dus zijn rentree kan maken, geldt dat niet voor Bergwijn. De aanvoerder behoorde evenals Brobbey tot de EK-selectie van het Nederlands elftal en had in de knock-outfasewedstrijden tegen Roemenië en Turkije zelfs een basisplaats. Hij liep in de eerste helft tegen Roemenië echter een kwetsuur op. Die speelt hem ruim een maand later nog steeds parten. Bergwijn ontbreekt donderdagavond bij Ajax. “Steven had een blessure bij de nationale ploeg. Hij heeft een paar stappen terug moeten doen. Hij heeft pas één sessie deels met de groep meegedaan”, wordt Farioli geciteerd door Ajax-watcher Lentin Goodijk van Voetbal International.

