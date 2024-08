EK-ganger reist niet mee met Ajax naar Griekenland

reist niet mee met Ajax naar Griekenland voor het duel met Panathinaikos, zo weet De Telegraaf. De aanvaller heeft nog last van de blessure die hij opliep tijdens de EK-wedstrijd tegen Roemenië.

Een reden van Farioli om Bergwijn niet alsnog mee te nemen naar Griekenland, is het feit dat de aanvaller komende zondag voor de competitieopener tegen sc Heerenveen geschorst is. De aanvaller kan zodoende rustig aan zijn herstel werken in Amsterdam.

Een week later staat de return tegen de Grieken in de Johan Cruijff ArenA op het programma. De verwachting is dat de buitenspeler tegen die tijd wel fit genoeg is om te spelen. De kans is wel aanwezig dat Bergwijn voor die tijd een transfer heeft gemaakt, aangezien Leicester City zich al in Amsterdam voor hem heeft gemeld.

Ajax neemt het donderdagavond om 20.00 uur in Griekenland op tegen Panathinaikos in de derde voorrondes van de Europa League. De return wordt een week later om 20.15 uur gespeeld in Amsterdam. De winnaar van het tweeluik wacht een dubbele ontmoeting met het Noorse Bodø/Glimt of het Poolse Jagiellonia Bialystok, terwijl de verliezer in de play-offronde van de Conference League speelt tegen het Franse RC Lens.

