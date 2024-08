Ajax weet route naar Europa League: Ajax ontloopt Van Bronckhorst en wacht trip naar Polen of Noorwegen

Ajax treft, als het afrekent met het Griekse Panathinaikos, de verliezer van het tweeluik Jagiellonia Białystok - FK Bodø/Glimt in de play-offronde van de Europa League, zo wees de loting in het Zwitserse Nyon uit. Mocht de ploeg van Francesco Farioli verliezen, dan gaat het naar de play-offronde van de Conference League.

De Amsterdammers liepen bij de loting een ontmoeting met het Besiktas van trainer Giovanni van Bronckhorst mis, maar krijgen mogelijk wel een weerzien met FK Bodø/Glimt. De Noorse club treft in de derde voorronde van de Champions League het Poolse Jagiellonia Białystok en zakt bij een nederlaag af naar de voorronde van de Europa League.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax breidt internationaal voetbalnetwerk uit en gaat samenwerken met Qatarese club

Afgelopen seizoen stonden Ajax en FK Bodø/Glimt ook al tegenover elkaar in de tussenronde van de Conference League. De Amsterdammers, toen nog onder leiding van trainer John van 't Schip, hadden een zware kluif aan de Noorse ploeg. In Noorwegen speelde de ploeg met 2-2 gelijk, waarna in de Johan Cruijff Arena na 90 minuten een 1-1 stand op het scorebord stond. In de 114de minuut was het Kenneth Taylor die Ajax richting de achtste finale van de Conference League schoot.

De heenwedstrijd en de return van de play-offronde in zowel de Europa League als de Conference worden afgewerkt op donderdag 22 augustus en donderdag 29 augustus. Als Ajax doorgaat dan speel het eerst uit in Polen of Noorwegen, waarna de return wordt afgewerkt in de eigen Johan Cruijff Arena.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Berghuis verklapt wat Henderson na Ajax – Vojvodina appte naar hem

Steven Berghuis doet een boekje open over zijn verstandhouding met Jordan Henderson bij Ajax.