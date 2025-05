Openhartige Henderson doet boekje open: 'Dat maakt mij nu nog boos'

kan nog altijd boos worden over de geruchten dat hij afgelopen winter Ajax wilde inruilen voor AS Monaco. Dat vertelt de 34-jarige captain van de Amsterdamse in een interview op de officiële kanalen van de Amsterdammers.

Henderson leek deze winter op naar de uitgang bij Ajax. Volgens diverse Franse media zou de 83-voudig international van Engeland de Amsterdamse club in kunnen ruilen voor het Franse AS Monaco. De geruchten volgden elkaar in die tijd in rap tempo op. Zo had Henderson zijn zinnen gezet op een transfer en zelfs hebben gedreigd om niet meer in actie te komen voor Ajax. Na de wedstrijd tegen Galatasaray in de Europa League was de middenvelder weer van gedachte veranderd en wilde hij ineens weer blijven. Uiteindelijk bleef Hendo bij Ajax.

"Soms word je weleens boos over al die berichten”, erkent Henderson lachend. Vervolgens wordt hij geconfronteerd met de AS Monaco-geruchten van afgelopen winter, iets waar hij razendsnel mee afrekent. "Daar kan ik nog boos om worden. Het is onzin", benadrukt de middenvelder.

Of zijn reactie op de geruchten uiteindelijk de juiste was? "Je weet dat je je er eigenlijk niet mee moet bemoeien, maar je bent ook mens en soms word je boos", erkent Henderson. "Je kan het ook op de juiste manier gebruiken tijdens je prestaties. Voor mijn gevoel heb ik mijn ding gedaan en een goed seizoen gedraaid. Dat is het belangrijkste."

Henderson speelde sinds zijn komst naar Ajax 54 wedstrijden in het shirt van de Amsterdammers. De 34-jarige middenvelder was daarin goed voor negen assists, maar was nog niet trefzeker. De Engelsman heeft nog een contract tot medio 2026 in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax captain @JHenderson opens up about his mentality, personal life and time in Amsterdam...



'I love the game' ❤️ pic.twitter.com/tJCatb1Jln — AFC Ajax (@AFCAjax) May 10, 2025

