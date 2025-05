Anouk wijst Vandaag Inside meteen terecht bij start uitzending

Zangeres Anouk schoof vrijdagavond aan als bargast bij Vandaag Inside. Z mocht het programma openen met een volledige vertolking van haar lied Lost. Na haar optreden sprak Anouk haar irritatie uit over het feit dat ze moest beginnen.

Anouk bekende dat ze alleen bij Vandaag Inside zat omdat ze kaarten moet verkopen voor haar Ziggo Dome-concerten op 2 en 4 september. De vijftigjarige zangeres staat toch bekend om iemand die een hekel heeft aan het programma én aan Johan Derksen, wiens uitspraken over Akwasi ze 'om te kotsen' noemde. Derksen zelf is echter groot fan van haar, en steekt dat tijdens de uitzendingen ook niet onder stoelen of banken.

De voorbije weken heeft het boegbeeld van het programma haar meermaals opgehemeld, onder meer als 'de beste zangeres van Nederland'. Bij Vandaag Inside bleek dat de mening van Anouk over Derksen ook heel anders is. "Ik moet je eerlijk zeggen dat ik hem super aandoenlijk vind", sprak de zangeres, die ook toegaf heel erg te moeten lachen 'om tachtig procent van de beelden' die ze ziet van het programma.

Door het ophemelen van Derksen was Anouk wel zenuwachtig voor haar optreden, zo geeft ze toe. "Waarom ik het vooral spannend vind. Hij (Derksen, red.) komt natuurlijk met: ze is de beste zangeres. Dus ja, je legt de lat wel pleurishoog. Dan moet ik ook nog eens beginnen. Zonder even gedag te zeggen of even een praatje. Daar vind ik wel wat van. Ik doe het wel, want ik moet kaarten verkopen. Dus ik doe wat jullie vragen."

Optreden bij Vandaag Inside duur geintje voor Anouk

Met het optreden bij Vandaag Inside hoopt Anouk haar concerten in de Ziggo Dome nog uit te kunnen verkopen. Vandaar dat ze bezig is met een promotieduur. Vandaag Inside hoorde daar ook bij, maar dat was wel een duur geintje. Van Derksen mag de zangeres gerust terugkomen, maar dat is nog niet zo eenvoudig stelt Anouk.

"Als ik het geld had gehad, had ik het zeker gedaan", vertelt ze. "Het is een dure bedoening, hier komen. Je denkt: de rode loper wordt uitgelegd, Anouk komt binnen. Nee, we bekostigen dat allemaal zelf. Het komt uit mijn eigen zak. Tussen de 12.000 en 14.000 euro, per keer dat ik een tv-show doe", besluit Anouk.

