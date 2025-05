Johan Derksen op 2 en 4 september mogelijk afwezig bij Vandaag Inside

Johan Derksen is 2 of 4 september misschien niet aanwezig bij Vandaag Inside. Dat blijkt uit de laatste uitzending van het programma. De mogelijke afwezigheid van de snor heeft alles te maken met een van de bargasten van het programma: Anouk Schemmekes.

Schemmekes is als zangeres bekend onder haar voornaam Anouk. Derksen is al jaren fan van de artiest en pleit voortdurend voor een nieuwe deelname aan het Eurovisie Songfestival. Vrijdagavond is Anouk voor het eerst te gast bij Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

Na een optreden van Anouk komt ter sprake dat ze op 2 en 4 september optreedt in de Ziggo Dome. Derksen is lyrisch: “Mensen die van muziek houden, kunnen dat soort dingen niet overslaan. Ik vind het vreselijk dat ik hier iedere avond moet zitten. Dat er dan hele goede artiesten optreden waar je dan niet heen kan.” Derksen noemt twee artiesten waar hij bijvoorbeeld graag heen was geweest: ‘Robert Plant en Van Morrison’.

“Dan ben je op 2 en 4 september gewoon vrij, zullen we dat bij deze afspreken? Dan kun je twee keer komen”, stelt Wilfred Genee voor. “Ik zou er graag heengaan”, geeft Derksen toe.” René van der Gijp vindt één optreden genoeg en Anouk sluit zich erbij aan. “Dan zet ik je bij de mengtafels, met het beste geluid. Met je vrouw, superleuk.”

