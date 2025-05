Read onafscheidelijk van gekregen wedstrijdshirt: 'Hij is echt een voorbeeld voor mij'

bemachtigde na het Champions League-tweeluik van Feyenoord met Internazionale het wedstrijdshirt van . Voor de jonge rechtsback van de Rotterdammers een prachtig geschenk, aangezien de Oranje-international zijn grote idool is.

Read beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak in het shirt van Feyenoord. De achttienjarige vleugelverdediger pakte, mede door de blessures van Jordan Lotomba en Bart Nieuwkoop, zijn kans bij de Rotterdammers. Inmiddels is de jongeling niet meer weg te denken uit de basis van Feyenoord en maakte hij zelfs zijn opwachting in de Champions League.

Het tweeluik met Inter, waarvan Read het eerste duel moest missen vanwege een schorsing, leverde de rechtspoot een fraai aandenken op. Na afloop van de wedstrijd in het Giuseppe Meazza ontving hij het shirt van zijn ervaren landgenoot. "Dumfries is echt een voorbeeld voor mij, ik kijk tegen hem op", vertelt Read tegenover het Algemeen Dagblad. "Het was een droom om tegen hem te mogen spelen in Milaan. In de Kuip was ik geschorst, zat ik op de tribune."

"In Milaan vlogen wij er uit, maar na afloop gaf hij zijn shirt. En ja, dat draag ik vaak", bekent Read, die er ook vaak op aangesproken wordt thuis. "Mijn moeder zegt er af en toe iets van. ‘Laat dat shirt nou even luchten, Givairo’. Maar ik draag het graag. Als ik even iets moet ophalen of gewoon rustig in huis ben."

Dumfries lovend over Read

Na de wedstrijd had Dumfries een boodschap voor de jonge Feyenoorder. "Hij zei daar tegen mij: jij hebt een mooie toekomst voor je. Ik heb dat meteen aan mijn moeder en oom verteld. Mijn voorbeeld die mooie woorden sprak, het was prachtig", aldus Read, die hoopt dat hij bij Oranje mag samenspelen met zijn idool. "Ja, Dumfries, Frimpong, Geertruida en Timber zitten voor mij. Dat klopt. Maar in de zomer had ik bij Feyenoord ook veel spelers voor mij, toch? Dingen kunnen veranderen", besluit hij optimistisch.

