Ajax wacht zware opponent in play-offronde Conference League bij nederlaag tegen Panathinaikos

Bij een nederlaag tegen Panathinaikos neemt Ajax het in de play-offronde van de Conference League op tegen het Franse RC Lens, zo wees de loting in het Zwitserse Nyon uit. Weet de ploeg van trainer Francesco Farioli wel te winnen van de Grieken, dan wacht een reis naar Polen of Noorwegen.

Voor Ajax is dus nu de gehele route naar de Europa League of de Conference League bekend. Mochten de Amsterdammers afrekenen met Panathinaikos, dan treft het in de derde voorronde van de Europa League de verliezer van het tweeluik tussen Jagiellonia Bialystok (Polen) en FK Bodø/Glimt (Noorwegen). Een nederlaag zorgt ervoor dat Farioli en zijn mannen afzakken naar de play-offronde van de Conference League, daarin wacht dan het Franse RC Lens.

De Franse club eindigde afgelopen seizoen op een zevende plek in de Ligue 1, twee plekken onder het OGC Nice waar de huidige Ajax-trainer Farioli toen nog de trainer was. Overigens wist de Italiaan met zijn ploeg tweemaal te winnen van de mogelijke Ajax-opponent. De ontmoetingen tussen beide ploegen eindigden in 2-0 en 1-3 in het voordeel van OGC Nice.

Daarnaast in Lens ook geen onbekende voor het Nederlandse voetbal, aangezien de ploeg vorig seizoen de tegenstander van PSV was in de groepsfase van de Champions League. In een poule met ook nog Arsenal en Sevilla eindigden de Fransen op een derde plaats. Wel wist RC Lens in eigen huis te winnen van Arsenal (2-1) en PSV op een gelijkspel te houden (1-1). De uitwedstrijd tegen PSV ging met 0-1 verloren, terwijl de Franse ploeg in Londen met maar liefst 6-0 aan de broek kreeg.

De heenwedstrijd en de return van de play-offronde in zowel de Europa League als de Conference worden afgewerkt op donderdag 22 augustus en donderdag 29 augustus. Als Ajax doorgaat dan speelt het eerst een uitwedstrijd in Frankrijk, waarna de return wordt afgewerkt in de eigen Johan Cruijff Arena.

