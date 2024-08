De Boer vindt niet Youri Baas, maar een andere Ajacied de allerbeste

Ajax heeft de overwinning op Panathinaikos mede te danken aan , zo vindt Ronald de Boer. De doelman was volgens de analist van Ziggo Sport de beste man op het veld. Pasveer verrichtte vier reddingen in de wedstrijd.

“Remko Pasveer was de beste man op het veld. Hij laat zien dat de keuze (van Francesco Farioli, red.) gerechtvaardigd is”, doelt De Boer op de veelbesproken keuze om Pasveer de voorkeur te geven boven Diant Ramaj. “Pasveer is heel belangrijk geweest.” De Boer vond Pasveer dus beter dan Youri Baas, over wie hij in de pauze al lovend was. Ook na afloop is hij complimenteus over de centrumverdediger. “Hij doet het geweldig en speelde een puike partij. Het zal centraal achterin een strijd worden tussen hem en Ahmetcan Kaplan.”

Over de wedstrijd is De Boer niet louter enthousiast. “De eerste helft was bij vlagen goed, maar in de tweede helft hebben ze alleen maar tegengehouden, in de hoop dat ze geen tegengoal zouden krijgen. Je kan zeggen: verdedigend goed gedaan, maar aanvallend heeft Ajax helemaal niets meer uitgericht. Dat valt dan een beetje tegen.”

Volgens De Boer wilde Ajax de voorsprong beschermen. “Maar je moet wel blijven voetballen. Ik vond dat Ajax dat heel matig deed. Door dom balverlies kom je niet meer aan voetballen toe. Je mag blij zijn dat het 0-1 is gebleven.”

