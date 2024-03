Kian Fitz-Jim geeft eerlijke mening over terugkeer naar (Jong) Ajax

heeft het mentaal lastig om in Jong Ajax te spelen, zo vertelt de middenvelder tegenover Ajax Life. Fitz-Jim werd in het begin van het seizoen door de Amsterdammers verhuurd aan Excelsior, maar moest in de winterstop plots terugkeren naar zijn werkgever.

Ajax haalde Fitz-Jim terug op het moment dat de club krap zat op het middenveld. Onder meer Branco van den Boomen, Silvano Vos en Sivert Mannsverk waren geblesseerd, terwijl Jordan Henderson nog speler van Al-Ettifaq was. Fitz-Jim zag al deze spelers weer aansluiten bij de hoofdmacht en speelde zelf nog geen minuut.

De middenvelder krijgt daarentegen wel speeltijd bij de beloftenploeg in de Keuken Kampioen Divisie. Hij is het hier zelf echter niet mee eens. “Ik vind het mentaal best lastig om bij Jong Ajax te spelen. Om te kijken hoe ik mezelf het beste kan motiveren en nog het beste uit dit seizoen kan halen, hoewel ik niet speel en de kans klein is dat ik nog ga spelen in het eerste elftal”, zegt Fitz-Jim, die contact zocht met een mental coach.

“Als ik heel eerlijk ben, vind ik dat ik het niveau van Jong Ajax al een jaar ben ontgroeid. In de fase waarin ik nu zit, is het belangrijkste dat ik plezier uit het voetbal haal en het leuk blijf vinden. Ik probeer het zo leuk mogelijk voor mezelf te houden”, sluit hij af.