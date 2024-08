Farioli hekelt opmerking, raakt geïrriteerd en botst opnieuw met verslaggever

Francesco Farioli heeft zich na afloop van de wedstrijd tussen NAC Breda en Ajax gestoord aan een opmerking van een verslaggever van de NOS. De desbetreffende journalist vond dat er zondagmiddag geen aanvallend voetbal van de Amsterdammers te zien was in het Rat Verlegh Stadion, waar de Italiaanse oefenmeester het totaal niet mee eens was.

"Je verliest van een club die nieuw in de Eredivisie is, creëert weinig kansen en speelt niet het Ajax-voetbal dat de mensen willen zien. Hoe verlaat je Breda nu?", vraagt de verslaggever van de NOS na afloop van de nederlaag van Ajax aan Farioli: "Wat is dan Ajax-voetbal, vertel het me? Niet aanvallend? We zijn veertig keer in het strafschopgebied van de tegenstander geweest, hebben 75% procent balbezit gehad, ik denk dat dit aanvallend voetbal is", reageert Farioli stellig en geïrriteerd richting de journalist.

De trainer van Ajax benadrukt vervolgens, na het duidelijk maken van zijn standpunt, dat er nog genoeg zaken zijn die beter moeten, maar dat Ajax met aanvallende intenties begon aan de wedstrijd tegen NAC Breda: "Het is een groot proces. We moeten hier iets opbouwen na een moeilijk seizoen. We zijn nog ver verwijderd van perfectie, maar we doen ons best", geeft de trainer van Ajax tot slot aan.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Farioli de discussie aangaat met een verslaggever naar aanleiding van een opmerking op een persconferentie of in een interview. Onlangs gaf Mike Verweij, verslaggever van De Telegraaf, aan dat hij vond dat Farioli niet met zijn beste elf spelers van start ging in de wedstrijden. De Italiaan ging vervolgens de discussie aan met Verweij.

