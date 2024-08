Farioli krijgt het aan de stok met Verweij: 'Wat denk jij dan?'

Francesco Farioli heeft vinnig gereageerd op enkele vragen van Mike Verweij. De journalist van De Telegraaf vindt dat de trainer van Ajax in de belangrijkste wedstrijden niet met zijn beste elf van start gaat, maar daar kijkt de Italiaan heel anders tegenaan.

Ajax won vorige week met 1-0 in Griekenland van Panathinaikos en verdedigt dus een minimale voorsprong in het tweeluik van de voorrondes van de Europa League. Op de persconferentie in aanloop naar het returnduel in Amsterdam stelt Verweij enkele vragen aan Farioli. Als de journalist vraagt of de coach 'eindelijk' eens met zijn sterkste elf gaat aantreden, reageert de Italiaan vinnig: "Dat doe ik altijd." Of dat ook kan zonder Steven Bergwijn en Brian Brobbey, die mogelijk niet fit genoeg zijn om te starten? "Ik begin altijd met de sterkste mogelijke opstelling voor de wedstrijd."

Vervolgens staart Farioli Verweij een aantal seconden met een dodelijke blik aan. De coach wil vervolgens nog wel even terugkomen op de vraag van Verweij. "Wat denk jij, wat is voor jou het sterkste team? Waarom denk je dat een team beter is dan een ander team? Mijn vraag is heel specifiek. Waarom denk je dat de een beter is?"

Verweij countert vervolgens door te zeggen: "Ik heb het team vorig jaar gezien en ik denk dat sommige spelers beter zijn dan anderen." Farioli zegt dat Verweij dan bepaalde aspecten over het hoofd ziet. "Je mist het een en ander. Meerdere dingen. Fitheid, waar ze precies staan, ze moeten maar een klein risico hebben om een blessure te lopen. Het is misschien lastig om het overzicht te hebben. Ik heb niet altijd gelijk, maar je moet met veel factoren rekening houden."

