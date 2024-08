Bij Ajax enorm veel lof voor Farioli: 'Alsof er een sneltrein voorbij raast'

Bij Ajax is er veel lof voor de nieuwe trainer Francesco Farioli. De Italiaan heeft een enorm andere trainingsintensiteit aangemeten in Amsterdam, waar veel mensen binnen de club over te spreken zijn.

De eerste maanden van Farioli in Amsterdam verlopen aardig positief: de officiële wedstrijden zijn tot nu toe allemaal gewonnen. Naast het feit dat sc Heerenveen werd verslagen in de Eredivisie, versloeg Ajax ook Vojodina over twee wedstrijden en staat het er goed voor in het tweeluik met Panathinaikos (1-0 winst in Griekenland).

Bij Voetbalpraat wordt de voortgang van Farioli bij Ajax besproken. "Het ziet er verdedigend beter uit", begint Karim El Ahmadi. "Deze trainer lukt het wel om iets over te brengen bij de jongens, andere trainers lukte dat niet." Kees Kwakman houdt nog een slag om de arm. "Je moet wel even wachten tot de tegenstand wat sterker wordt. Maar het is goed om een idee te kunnen herkennen. Dat is al een goed begin." Christian Willaert ziet ook dat Farioli zijn speelstijl bijna opdringt aan de spelers. "Als er iets van het plan niet wordt uitgevoerd, zitten hij en zijn assistenten erbovenop en corrigeren ze die spelers."

Willaert ziet de intensiteit ook op de trainingen die hij heeft mogen bijwonen. "Als de ene oefening is afgelopen, zijn er drie/vier mannen de hoedjes van de volgende oefeningen al aan het klaarzetten. Dan worden ze naar de volgende oefening gestuurd. Als ze niet hard genoeg sprinten, staan de assistenten er meteen bij. Je zit naar 70 minuten training te kijken, het is net alsof er een sneltrein voorbij raast." Binnen de club zijn er veel mensen te spreken over de nieuwe coach. "Ik heb ook wat oud-spelers en trainers die bij Ajax rondlopen gesproken en ik heb niemand gehoord die negatief is over deze man. Over de hele breedte is er enorm veel waardering voor zijn vakmanschap."

