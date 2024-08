'Sutalo mag alleen voor enorm bedrag Ajax nog verlaten'

gaat waarschijnlijk niet meer vertrekken bij Ajax. Transferwatch weet dat de Amsterdammers een enorm prijskaartje aan de centrale verdediger hebben gehangen. Geïnteresseerde clubs moeten meer dan 30 miljoen euro neerleggen om Sutalo los te weken.

Sutalo was deze zomer actief bij het EK in Duitsland en speelde alle wedstrijden voor Kroatië. De verdediger kon echter niet voorkomen dat dat land al na de groepsfase naar huis moest. Sutalo is nu enkele weken weer aangesloten bij Ajax, waar men tevreden is over zijn ontwikkeling. De Kroaat is snel een belangrijke speler geworden voor Francesco Farioli.

Eerder deze transferperiode stond Sutalo in de uitverkoop, nadat hij in de zomer van 2023 door Sven Mislintat werd aangetrokken. Na een desastreus verlopen eerste seizoen, konden andere clubs de verdediger inlijven. Nu lijkt Sutalo toch mogelijk een belangrijke pilaar te kunnen worden onder het nieuwe Ajax van Farioli.

Daniele Rugani moet de komende weken alsnog worden binnengehaald door Ajax. De 30-jarige Italiaan zou eveneens leiding kunnen geven aan Sutalo, die zes jaar jonger is en zeker in consistent presteren nog kan groeien. Volgens Voetbal International zijn beide clubs (Ajax en Juventus) er al uit, maar de transfer is nog niet definitief beklonken. Dinsdag kreeg Juventus zelfs een flink bod uit het Midden-Oosten voor de verdediger.

