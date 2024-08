‘Ajax heeft flink wat concurrentie in strijd om Sergi Roberto, die in Europa wil blijven’

Het zal voor Ajax niet makkelijk worden om in te lijven. De Spaanse verdediger annex middenvelder is transfervrij na zijn vertrek bij FC Barcelona en heeft de clubs voor het uitzoeken. Volgens Mundo Deportivo zijn er naast Ajax nog vijf andere clubs die azen op de Spanjaard: Sevilla, Girona, West Ham United, Fiorentina en Como.

Roberto kon ook de overstap maken naar Tottenham Hotspur, maar de gesprekken tussen de speler en de club liepen op niets uit. Wat in ieder geval vaststaat is dat de 32-jarige Spanjaard graag in Europa actief wil blijven als voetballer. Mundo Deportivo schrijft dat clubicoon van FC Barcelona ook naar de Verenigde Staten of Saudi-Arabië kon, maar dat hij een dergelijk avontuur pas later in zijn carrière wil. Als het aan Roberto ligt, dan vervolgt hij zijn carrière op het hoogste Europese niveau.

“Sergi Roberto heeft nu tweeënhalve week om een keuze te maken uit de aanbiedingen die hij heeft ontvangen van belangrijke competities op het Europese vasteland”, schrijft het Spaanse medium. Dat de verdediger annex middenvelder snel een knoop doorhakt heeft ook te maken met het feit dat zijn echtgenote op het punt staat om te bevallen van hun derde kind.

Roberto nam dinsdag na achttien jaar afscheid van FC Barcelona. Op veertienjarige leeftijd kwam de inmiddels 32-jarige Roberto in de jeugdopleiding van de Catalanen terecht. Uiteindelijk speelde de verdediger annex middenvelder verdeeld over veertien 373 wedstrijden in de hoofdmacht van de Spaanse topclub. Daarin was hij goed voor 19 treffers en 43 assists.

