‘Ajax steekt meeste moeite in komst middenvelder, maar deal blijft ingewikkeld’

Van alle clubs met interesse in is Ajax degene die het meeste moeite in zijn komst steekt, zo weet Mundo Deportivo. De Amsterdammers zouden al contact hebben opgenomen met de Spanjaard, maar tot dusver is het aanbod nog niet genoeg om hem te overtuigen.

Roberto liep deze zomer uit zijn contract bij FC Barcelona. Vrijdag kwam naar buiten dat Ajax een van de clubs is die hem graag transfervrij oppikt. De Amsterdammers zijn daarin niet de enige, maar volgens de Spaanse krant steken ze wel de meeste moeite in de komst van de middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

Het voorstel van Ajax ligt in ieder geval bij Roberto, maar of zijn komst haalbaar is, is nog niet duidelijk. Andere clubs met interesse, zoals Aston Villa en West Ham United, staan er financieel een stuk beter voor dan de Amsterdammers, waardoor een overeenkomst met de Spanjaard onwaarschijnlijk lijkt.

Waar Roberto met Ajax, Aston Villa en West Ham drie opties heeft om in Europa te blijven, is het voor hem ook mogelijk om het continent te verlaten. Verschillende clubs uit Saoedi-Arabië zouden hem namelijk op de korrel hebben. Hoe dan ook gaat de middenvelder de komende dagen goed nadenken over zijn toekomst.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Speler van Ajax verbijt zich: 'Hij zit vol frustratie, waar ben ik in beland?'

Een speler van Ajax zat ‘vol frustratie’ op de tribune bij Ajax – FK Vojvodina, vermoedt Ronald de Boer.