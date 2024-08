Frenkie de Jong neemt na vijf jaar afscheid: ‘Dankjewel voor alles’

heeft voor het eerst sinds 10 juni van zich laten horen op Instagram. De middenvelder van FC Barcelona, die vanwege een enkelblessure een streep moest zetten door deelname aan het Europees Kampioenschap in Duitsland, staat op zijn persoonlijke pagina stil bij het vertrek van . Roberto is na 373 wedstrijden in de hoofdmacht vertrokken bij de Blaugrana.

FC Barcelona telde in de zomer van 2019 tientallen miljoenen euro’s neer voor de komst van De Jong. Roberto had zijn hoogtepunt in het shirt van FC Barcelona op dat moment al beleefd. Hij maakte in het seizoen 2016/2017 in de return van de achtste finales tegen Paris Saint-Germain op de valreep de 6-1, die FC Barcelona een ticket voor de kwartfinales bezorgde. In hetzelfde seizoen stond hij met een knappe actie aan de basis van het winnende doelpunt van Lionel Messi in de Clásico tegen Real Madrid.

Sinds de komst van De Jong vertrokken veel spelers uit Barcelona, maar Roberto bleef. De Spanjaard was een van de aanvoerders en met zijn veelzijdigheid een belangrijke speler in het elftal van trainers Ernesto Valverde, Ronald Koeman en Xavi Hernández. Roberto hielp FC Barcelona in financieel zware tijden tevens een handje. Hij ging in 2021 akkoord met uitstel van zijn salaris en een jaar later leverde hij zelfs een groot deel van zijn loon in. Roberto had een aflopend contract. De partijen besloten niet met elkaar verder te gaan. Roberto trainde de afgelopen weken nog wel mee in Catalonië om zijn conditie op peil te houden, maar zondag nam FC Barcelona definitief afscheid.

De Jong en Roberto bouwden de afgelopen jaren een warme band op, blijkt wel uit het bericht van de Nederlander op Instagram. “Vijf jaar gezamenlijke herinneringen op en naast het veld. Bedankt voor alles. Ik wens jou en je familie het allerbeste”, zo schrijft de Ajacied. De Jong en Roberto wonnen niet heel veel prijzen samen. In 2021 de Copa del Rey, twee jaar later de Supercup en de landstitel. Roberto werd in totaal zeven keer kampioen met FC Barcelona. Bovendien won hij tweemaal de Champions League (2011 en 2015). Het is nog niet bekend wat Roberto nu gaat doen. Hij wordt in verband gebracht met onder meer Ajax.

