Hato praat veel met Farioli: 'Ik had het niet verwacht, maar geen rouwperiode'

Jorrel Hato heeft het niet moeilijk gehad toen hij van zijn nieuwe trainer Francesco Farioli hoorde dat hij op de linksbackpositie zou gaan spelen. Dat vertelt de verdediger van Ajax zondagavond na afloop van de pijnlijke nederlaag bij NAC Breda (2-1). Hans Kraay junior heeft gehoord dat Hato na de positiewijziging ‘heel eventjes’ in een ‘rouwperiode’ heeft gezeten, maar volgens de Ajacied zelf is daar niets van waar.

Hato brak in het afgelopen seizoen definitief door in de hoofdmacht van Ajax. De linkspoot debuteerde begin 2023 in Ajax 1 en was in de laatste wedstrijden onder toenmalig trainer John Heitinga al niet meer uit de basiself weg te denken. Dat veranderde niet onder Maurice Steijn en ook niet na het vertrek van Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip. Integendeel zelfs. Hato verscheen wekelijks op het veld en droeg in een aantal wedstrijden zelfs de aanvoerdersband.

De eenvoudig Oranje-international, die door Ronald Koeman is opgenomen in de voorselectie voor de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina en Duitsland, is ook onder Farioli basisspeler. Het grote verschil is echter dat hij sinds de komst van de Italiaan niet centraal achterin speelt, maar op de linksbackpositie. Het is geen geheim dat Hato zijn voorkeur uitgaat naar een positie in het hart van de defensie. De vraag van Kraay jr. na afloop van de ontmoeting tussen NAC en Ajax kwam dus niet helemaal uit de lucht vallen.

“Klopt het dat jij heel eventjes in een rouwperiode hebt gezeten toen je van Farioli hoorde dat je linksback ging spelen? Terwijl je bij Ajax een van de lichtpuntjes was vorig seizoen”, zo zei Kraay jr. in de nabeschouwing op ESPN. “Geen rouwperiode. Ik had het niet per se verwacht, maar ik moet zeggen dat ik het best snel en goed heb opgepakt op die positie”, reageerde Hato, die veel met Farioli heeft gesproken over zijn ‘nieuwe’ positie. “Ja we hebben eigenlijk al vanaf het begin daarover gesproken. Dat is iets tussen ons (waarom Hato linksback speelt, red.), maar we hebben daar genoeg gesprekken over gehad en daarbij heb ik me ook neergelegd. Op dit moment sta ik op die positie en daar geef ik alles.”

Hato kon zondag niet voorkomen dat Ajax op bezoek in Breda de eerste competitienederlaag van dit seizoen leed. De verdediger maakte halverwege de tweede helft uit een hoekschop nog wel gelijk, maar in de blessuretijd ging het mis voor de Amsterdammers.

