Hato moet zich onder Farioli schikken in nieuwe rol: ‘De trainer wilde mij op deze positie zien’

Jorrel Hato is van origine een linker centrale verdediger, maar moet zich onder Francesco Farioli schikken in een rol als linksback. De pas achttienjarige Ajacied was vorig seizoen een van de lichtpuntjes in het rampseizoen van Ajax, maar vindt zichzelf nu dus terug op een andere positie.

"Ik heb na een paar weken in de voorbereiding een gesprek gehad met de trainer. Daarin vertelde hij me dat hij me op deze positie wilde zien”, aldus Hato in gesprek met het Algemeen Dagblad. De verdediger beschouwt het echter niet als een normale route op zijn jonge leeftijd. “Ik had verwacht centraal te blijven staan”, geeft hij toe. “Even slikken? Nee, het is een nieuwe trainer. Hij heeft zijn visie en de waarheid is dat ik het goed doe nu.”

Hato weet inmiddels dat het als linksback heel anders spelen is dan als centrale verdediger. “Ik schuif het middenveld in en moet helpen combineren. Ik kan vaak met één pass Kenneth Taylor of Branco van den Boomen bereiken. Dit systeem past ook wel bij me. Dat neemt alleen niet weg dat mijn voorkeur nog steeds naar het centrum van de verdediging gaat”, is Hato eerlijk.

Met de plaatsing voor de derde voorronde van de Europa League houdt Ajax verdere rampspoed verder van zich af. “Niemand wil het meer over vorig seizoen hebben”, beseft Hato. “We voelen vanaf dag één in de voorbereiding nieuwe energie. Dat willen we vasthouden naar het eredivisieseizoen toe. Daarin was deze zege wel belangrijk. Ik zie veel potentie in het team. Ik ben ook blij hoe het nu gaat”, besluit de verdediger optimistisch.

