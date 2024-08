Farioli onder de indruk van Ajax-invaller: ‘Hij bracht de juiste mentaliteit en speelde heel dienstbaar’

Francesco Farioli was na afloop van het met 1-3 gewonnen van Ajax tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League lovend over . De 28-jarige aanvaller keerde deze zomer terug bij Ajax en was als invaller belangrijk met een doelpunt.

Met zijn kwaliteiten en fysieke eigenschappen kan Bertrand ons veel initiatief en oplossingen bieden, zowel als buitenspeler en als diepe spits. Maar hij kan ook aan de binnenkant als één van de aanvallende middenvelders spelen”, wordt Farioli op de persconferentie geciteerd door ESPN.

De treffer van Traoré maakte bovendien indruk op de Italiaanse oefenmeester. “Aan het einde scoorde hij een mooi doelpunt. Dat was technisch gezien niet makkelijk. Maar hij bracht ook de juiste mentaliteit. Hij speelde heel dienstbaar, maakte veel loopjes zonder bal. En als we moesten verdedigen, dan deed hij dat. Ik ben heel blij voor hem”, besluit hij.

