Hato wil oude bekende terug bij Ajax: 'Daar is vooralsnog geen gehoor aan gegeven'

Jorrel Hato heeft bij de Ajax-leiding aangegeven dat hij Winston Bogarde graag ziet terugkeren in de technische staf. Dat schrijft De Telegraaf woensdagavond althans. Hato trainde de afgelopen weken onder leiding van Bogarde ter voorbereiding op de start van het nieuwe seizoen.

Terwijl de groepsfase van het Europees Kampioenschap in Duitsland in volle gang is, begon voor Ajax woensdag de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli meldde zich vorige week al op de Toekomst en woensdag was het de beurt aan de spelers. Hato is een van hen. De verdediger speelde in het afgelopen seizoen bijna alles en droeg zelfs een aantal keer de aanvoerdersband. Ronald Koeman gunde hem ook nog eens zijn debuut in het Nederlands elftal, maar een uitverkiezing voor het EK kwam te vroeg.

Hato kon zich de voorbije weken dus richten op eerherstel met Ajax, dat volgende maand al begint aan de jacht op een ticket voor het hoofdtoernooi van de Europa League. “Om optimaal voorbereid in het Philips Stadion of terug bij FC Utrecht te komen, trainde Flamingo de afgelopen weken onder leiding van Winston Bogarde met Ajax-verdediger Hato”, zo klinkt het in het artikel van De Telegraaf over de interesse van PSV in FC Utrecht-verdediger Ryan Flamingo. Waar Flamingo deze zomer mogelijk een volgende stap zet, blijft Hato bij Ajax. De verdediger zette een paar maanden geleden zijn handtekening onder een nieuw contract.

Tijdens de onderhandelingen liet Hato weten Bogarde ‘graag’ bij de club te zien terugkeren als ‘specialistentrainer’ voor de verdedigers. “Daar is (vooralsnog) geen gehoor aan gegeven”, zo leest het. Bogarde was tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2022 werkzaam bij Ajax als assistent van Erik ten Hag. De voormalig Oranje-international moest na het seizoen 2021/22, waarin Ajax vooralsnog voor het laatst landskampioen werd, vertrekken. Hij vertelde vorig jaar in het programma Rondo van Ziggo Sport dat hij zich bij het grofvuil voelt gezet door zijn oude club. Bogarde gaf bovendien aan dat hij een terugkeer onder Edwin van der Sar niet zag zitten. Van der Sar was op dat moment algemeen directeur, maar kondigde niet lang daarna zijn vertrek aan.

Bogarde begreep niet waarom hij moest vertrekken en ook Ajax-supporters plaatsten hun vraagtekens bij het besluit van de club. Zij denken dat hij een belangrijke rol speelde in de technische staf van Ten Hag. Toeval of niet: na het vertrek van Bogarde was de Ajax-defensie zo lek als een mandje. In het seizoen 2022/23 was er al veel op aan te merken en in de voorbije jaargang ging het van kwaad tot erger. De Amsterdammers kregen in de Eredivisie liefst 61 doelpunten om de oren.

