'Pijnlijk om te zien, een schande voor de Eredvisie als dit Ajax kampioen wordt'

Kenneth Perez zou het een 'schande voor de Eredivisie' vinden als Ajax dit seizoen landskampioen wordt. De Amsterdammers verloren zondag op ontluisterende wijze van NEC, dat voor het eerst in de clubhistorie de volle buit pakte in de Johan Cruijff ArenA: 0-3.

Nog maar een paar weken geleden leek de 37ste landstitel van Ajax een formaliteit. De ploeg van trainer Francesco Farioli nam een voorsprong van liefst negen punten op nummer twee PSV, maar de laatste drie wedstrijden lijkt er opeens een paar kuub zand in de Amsterdamse motor te zijn beland. Ajax verloor niet alleen van NEC, maar ook al bij FC Utrecht (4-0). Daarnaast werd tegen Sparta ternauwernood een punt veiliggesteld (1-1). Omdat PSV wél blijft winnen, is het gat tussen beide clubs met nog twee speelronden te gaan geslonken tot een enkel punt, waardoor de Eredivisie een spectaculaire ontknoping lijkt te gaan krijgen.

In Dit was het Weekend op ESPN klinken harde woorden over het optreden van Ajax tegen NEC. "Als je de manier van voetballen ziet...", begint Karim El Ahmadi. "Ik heb de eerste helft echt naar een heel slecht Ajax zitten kijken. Het begon de eerste paar minuten al, met de opbouw. Het was heel dramatisch. Sutalo en Rugani, dat is denk ik wel een gebrek aan kwaliteit. Aan de bal was het net alsof ik keek naar een ploeg die tegen degradatie speelt", aldus de oud-middenvelder. Presentator Milan van Dongen stelt vast dat de geblesseerde Youri Baas ('vorig seizoen nog wisselspeler bij NEC') node gemist werd.

"Vandaag zag je wel een stukje spanning", denkt Perez. "Kijk: het lijkt lusteloos, alsof ze niet willen. Maar ze willen héél graag", aldus de Deense oud-speler van onder meer Ajax en PSV. El Ahmadi stipt aan dat Ajax toch echt met een zeer ervaren elftal aantrad tegen de Nijmegenaren. "Sterker nog: het oudste Ajax-elftal ooit in de Eredivisie-historie", vult Van Dongen aan. Databureau Opta meldde inderdaad dat het basisteam van Farioli met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar en 201 dagen voor een clubrecord zorgde. El Ahmadi vermoedt dat de manier waarop PSV een 2-0 achterstand tegen Feyenoord omboog in een 2-3 overwinning mentaal ook heeft bijgedragen aan de manier waarop Ajax voor de dag kwam.

Perez: 'Berghuis is gewoon op, Ajax heeft wel met twee jaar verlengd maar er zit niets meer in'

Perez stipt aan dat Ajax dit seizoen 'veel meer slechte wedstrijden heeft gespeeld' en komt even later helemaal op stoom. "Ze kunnen er gewoon echt zó weinig van. Het is echt pijnlijk om te zien, het is een schande als je kampioen wordt, eigenlijk. Voor de hele competitie. Er zit zó weinig in", klinkt het. Van Dongen geeft de analist ietwat ongelovig gelijk: "Dat is best wel bizar, wat je zegt. Het klopt hoor, Ajax kan er gewoon heel weinig van. Het is de koploper van de Eredivisie, je ziet Davy Klaassen, Wout Weghorst, Steven Berghuis... dat zijn best grote namen." Perez stelt echter dat 'een aantal spelers' zijn beste tijd inmiddels wel gehad heeft, en komt met één voorbeeld: "Berghuis is gewoon op, die hebben ze wel voor twee jaar verlengd maar daar zit niets meer in. Hij rent wel, hij doet wel, maar daar ga je het niet van krijgen." De keuzes van Farioli pakten tegen NEC dan ook niet goed uit: "Ik denk wel dat Farioli nu echt kiest voor ervaring, maar dat werkte vandaag niet zo heel goed. Maar goed: één punt voor, ze hebben het nog in eigen hand. En natúúrlijk kan Ajax ook van Groningen en Twente winnen. Maar het kan ook niét. Wat Farioli de komende dagen moet doen? Niet veel anders, toch? Dit is toch geen incident, dat ze ineens door de ondergrens zakken?", aldus Perez.

"Ze kunnen er zó weinig van, echt een schande als zij kampioen worden." — ESPN NL (@ESPNnl) May 11, 2025 29 – With an average age of 29 years and 201 days, Ajax will play with their oldest starting XI ever in an Eredivisie match. Experience. pic.twitter.com/uN4heUYm2L — OptaJohan (@OptaJohan) May 11, 2025

