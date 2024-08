Ajax moet het doen zonder sterkhouder tegen Jagiellonia Bialystok, EK-ganger keert wel terug in basis

Ajax zal donderdagavond geen beroep kunnen doen op in het duel met Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League, zo laat trainer Francesco Farioli weten op de persconferentie voorafgaand aan de ontmoeting. De aanvaller heeft te veel last van een botsing op de training van dinsdag. keert wel terug in de basis.

“Gisteren zijn we helaas Steven Berghuis verloren”, begint Farioli op de persconferentie. De aanvaller is op de training in botsing gekomen en heeft daar te veel last van. “We zullen het moeten evalueren, maar hij zal geen deel uitmaken van de wedstrijdselectie morgen.”

Wie wel bij de wedstrijdselectie zitten, zijn Kian Fitz-Jim en Kristian Hlynsson, zo laat de oefenmeester weten. Het tweetal ontbrak bij het heenduel in Polen, maar kan voor de return weer aansluiten bij de groep. Voor Ahmetcan Kaplan komt het treffen met de Poolse kampioen te vroeg: hij begint donderdag aan een individueel programma.

Basisplaats voor Brobbey

Wat Farioli ook al zeker weet, is dat Brobbey donderdagavond in de basis zal beginnen. “Hij gaat starten, hij is onze nummer negen”, is de trainer duidelijk. De spits keerde niet geheel fit terug van het Europees kampioenschap en kon zodoende enkel een paar keer invallen in de ploeg van Farioli.

