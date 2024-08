Benjamin Tahirovic wordt in Griekenland plotseling gelinkt aan vertrek bij Ajax

PAOK heeft belangstelling voor Ajax-middenvelder , zo meldt de Griekse journalist Nikos Toskitis althans. De Bosniër van Ajax, die op dit moment overbodig is in Amsterdam, zou in beeld zijn om de kampioen van Griekenland op huurbasis te komen versterken.

Ajax-trainer Francesco Farioli ziet geen toekomst in Tahirovic, waardoor de controlerende middenvelder is medegedeeld dat hij mag vertrekken. Er is echter extreem weinig beweging rondom een eventuele transfer van de 21-jarige voetballer. Vlak voor het sluiten van de transferwindow wordt in Griekenland gesuggereerd dat Tahirovic op een lijstje van PAOK staat, maar van concrete interesse is nog geen sprake.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Meer interesse voor overbodige Ajacied: belangstelling uit Duitsland, Engeland en Turkije

Tahirovic is momenteel ook niet de eerste keuze van PAOK, want de club zou de Franse middenvelder Tiémoué Bakayoko het liefst overnemen van FC Lorient. Tahirovic wordt gezien als een alternatief voor hem. PAOK zou de middenvelder van Ajax volgens Toskitsis op huurbasis kunnen overnemen. Dan zou er voor Ajax weer een salaris wegvallen, wat belangrijk is in de financieel lastige tijden waar de Amsterdamse club in verkeert.

De Amsterdammers namen Tahirovic vorig seizoen voor een transfersom van 7,5 miljoen euro over van AS Roma. De Bosniër kwam vervolgens in 37 wedstrijden in actie, maar komt onder de nieuwe trainer Farioli niet in aanmerking voor veel speelminuten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ajax is heel erg afhankelijk geworden van één speler'

Een zorgwekkende conclusie over Ajax, dat erg afhankelijk zou zijn van één basisspeler.