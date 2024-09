Duidelijke boodschap voor Farioli: Ajax-speler moet na één basisplaats alweer naar de bank

heeft zaterdagavond bij zijn basisdebuut voor Ajax op bezoek bij Go Ahead Eagles geen goede indruk kunnen achterlaten. De zomeraanwinst van de Amsterdammers kwam in Deventer geen moment in het spel voor en werd halverwege de tweede helft naar de kant gehaald. Henk Spaan gunt Weghorst geen nieuwe kans als basisspeler en hoopt dat Ajax-trainer Francesco Farioli hem na het optreden in de Adelaarshorst gaat gebruiken als pinchhitter.

Ajax maakte z’n interesse in Weghorst nog vóór de start van het Europees Kampioenschap in Duitsland bij hem kenbaar, maar deed pas in de laatste volledige week van de transferwindow zaken. Weghorst zette op donderdag 29 augustus zijn handtekening onder een tweejarig contract in Amsterdam en zat ’s avonds in de skybox om zijn nieuwe teamgenoten aan het werk te zien tegen Jagiellonia Bialystok. Toen Weghorst na een paar minuten op het grote scherm verscheen, klonk er een daverend applaus in de Johan Cruijff ArenA. Een kleine maand later maakte hij in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard dan eindelijk zijn debuut.

Een paar dagen later mocht hij op bezoek bij Go Ahead Eagles voor het eerst in de basis starten. Het werd voor Ajax en Weghorst echter een avond om snel te vergeten. De Amsterdammers waren aanvallend onmachtig en slaagden er geen moment in om Weghorst te bereiken. De keren dat de spits de bal in bezit had, kwam er weinig uit. “Wat Weghorst betreft: hij begon met twee slechte aannames, kopte in de 35e minuut een bal naar Go Ahead en kon in de 38e minuut een harde pass van Fitz-Jim niet controleren”, zo zag Spaan en schrijft hij in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool. Spaan was totaal niet onder de indruk en komt dan ook met een duidelijke boodschap aan het adres van Farioli. “Basisplaats is geprobeerd, nu weer pinchhitteren graag”, zo klinkt het.

Vraagtekens bij de tactiek van Ajax

Spaan heeft sowieso weinig goede woorden over voor het optreden van Ajax in Deventer. De columnist plaatst zijn vraagtekens bij de voorbereiding van de technische staf. “Zoals Cruijff blind vertrouwde op Bruins Slots analyses, zo neemt Farioli zijn videoanalist overal mee naar toe. Met Osman Kul werkte Farioli bij Alanyaspor, Karagümrük en Nice. Ook nam hij hem mee naar Ajax. Bruins Slot scoutte tegenstanders van Ajax en Barcelona in levenden lijve. Dat schijnt Osman niet te doen (uit piëteit herhaal ik zijn achternaam niet). Bobby Adekanye had wel wat meer aandacht verdiend. Hoe bestaat het dat hij (snel) voortdurend uitkwam in de personal space van Kaplan (traag)?”, zo vraagt Spaan zich af. “Bobby had nog nooit zoveel ruimte voor zich gezien als tegen Ajax.”

Adekanye was op papier de directe tegenstander van Jorrel Hato, maar in de praktijk stonden zij niet tot nauwelijks tegenover elkaar. Hato had ook in balbezit een andere rol dan menig linksback. Zo kwam hij heel vaak aan de binnenkant te spelen. “Van Hato’s functie kon ik totaal geen hoogte krijgen”, zo schrijft Spaan. Voor Hato was uiteindelijk een ongelukkige rol weggelegd. Na een onzuivere inspeelpass van Kian Fitz-Jim draaide de verdediger zichzelf in de problemen, waarna uit zijn balverlies de openingstreffer van Go Ahead Eagles volgde. Davy Klaassen bezorgde Ajax uiteindelijk nog een punt.

