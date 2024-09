Ajax levert na armoedig optreden toch één speler af aan Elftal van de Week: ‘Gigantisch niveau’

Ajax kwam zaterdagavond op bezoek bij Go Ahead Eagles ontzettend matig voor de dag, maar levert desondanks één speler af aan het Elftal van de Week van De Telegraaf. heeft klaarblijkelijk een goede indruk gemaakt op Martijn Meerdink, voormalig profvoetballer van De Graafschap, AZ en FC Groningen. Volgens Meerdink, die tot één interland voor het Nederlands elftal kwam, zie je aan alles dat Henderson ‘een bak aan ervaring heeft, vanuit een gigantisch niveau’.

Ajax haalde Henderson begin dit kalenderjaar met heel veel bombarie naar Nederland. De Engelsman had Liverpool een paar maanden ervoor verruild voor Al-Ettifaq, maar had het na een halfjaar alweer gezien in Saudi-Arabië. Henderson moest in Amsterdam de selectie van toenmalig trainer John van ’t Schip voorzien van ervaring, rust en stabiliteit. Zijn eerste halfjaar in Nederland werd echter een mislukking. Henderson stond vanwege blessureleed lang aan de kant en kon niet voorkomen dat Ajax genoegen moest nemen met slechts de vijfde plaats.

Bij de aanvang van dit seizoen was het nog maar de vraag of Henderson het zag zitten om zijn verblijf in Amsterdam te verlengen, maar de nieuwe trainer Francesco Farioli maakte van de voormalige Liverpool-aanvoerder meteen een belangrijke schakel in zijn elftal. Henderson draagt niet voor niets de band. De Engelsman voegt niet alleen met zijn ervaring veel toe aan het huidige Ajax-team, maar is ook voetballend belangrijk. Zo leverde hij zaterdagavond tegen Go Ahead Eagles nog de assist voor de gelijkmaker van Davy Klaassen. “Henderson van Ajax zet ik voor deze gelegenheid centraal achterin, maar je ziet aan alles dat hij een bak ervaring heeft, vanuit een gigantisch niveau”, zo zegt Meerdink in gesprek met De Telegraaf.

Volgens de voormalige profvoetballer is dat ‘precies wat Ajax nu nodig heeft’. In Nederland is nog lang niet iedereen overtuigd van de meerwaarde van Henderson in Amsterdam. Zo noemde Kenneth Perez de oud-speler van Liverpool na het thuisduel van Ajax met Fortuna Sittard nog ‘boring as hell’ en vond hij het een goede zet dat Farioli niet lang na de rust Henderson naar de kant haalde en Branco van den Boomen voor hem in de plaats bracht. Meerdink kijkt er echter anders naar. “Mensen zeggen wel eens dat hij een ‘van-A-naar-B-speler’ is, maar daar is hij niet voor niets groot mee geworden bij Liverpool en het Engelse nationale elftal”, zo klinkt het.

Henderson-tegenstander eveneens in Elftal van de Week

Ondanks al die ervaring kon Henderson afgelopen zaterdag niet voorkomen dat Ajax op bezoek bij Go Ahead Eagles door de ondergrens zakte en alweer voor de tweede keer dit seizoen punten liet liggen in de Eredivisie. De Amsterdammers mochten zich uiteindelijk nog gelukkig prijzen met een punt, zeker nadat Enric Llansana de thuisploeg in de tweede helft op voorsprong had geschoten. Llansana heeft evenals Henderson een plekje in het Elftal van de Week. “De gretigheid om die goal te maken, spatte er wel van af. Hij heeft een geweldige drive, was sterk in zijn duels op het middenveld en een aanjager in een toch ook weer redelijk steady Go Ahead”, zo is Meerdink lovend over de doelpuntenmaker van de Deventenaren.

