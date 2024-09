‘Henderson had bij PSV meer waarde gehad dan Veerman en Schouten’

had niet misstaan op het middenveld bij PSV in de uitwedstrijd tegen Juventus (3-1) in de Champions League, zo stelt Kees Luijckx. Volgens de analist had de middenvelder van Ajax meer kunnen brengen dan en dat deden.

PSV opende dinsdagavond het nieuwe Champions League-seizoen met een kansloze 3-1 nederlaag op bezoek bij Juventus. Met name Veerman, die na een uur spelen werd gewisseld door Peter Bosz, wist niet zijn gebruikelijke niveau aan te tikken. Luijckx denkt dan ook dat PSV in dat duel een type als Henderson miste.

“Ik denk dat Henderson in een wedstrijd als tegen Juventus misschien wel meer waarde had gehad dan Veerman, dat lijkt me duidelijk, maar ook wel dan Schouten”, begint de analist in Voetbalpraat van ESPN. Hij benadrukt vervolgens dat hij Schouten wel een geweldige speler vindt. “Maar Henderson is wel een speler die weet op bepaalde momenten wat er nodig is. Dat heb ik gemist bij PSV.”

Henderson brengt ervaring op hoog niveau

Daarmee doelt de voormalig voetballer op het duidelijk maken dat je aanwezig bent in een wedstrijd. “Gewoon een keertje doorlopen, iemand aanpakken”, stelt Luijckx. “Laten voelen dat je er bent. Daar is Henderson goed in.” Bram van Polen kan zich in deze lezing vinden. “Hij leest dat gewoon vanuit zijn ervaring. Hij weet gewoon wat er nodig is in dat soort wedstrijden.”

