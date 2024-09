Vink en Jansen wijzen reden aan voor zwakke spel Veerman tegen Juventus

heeft dinsdagavond geen goede beurt gemaakt in de Champions League met PSV, zo vinden Anco Jansen en Marciano Vink. De middenvelder van de Eindhovenaren stond met balverlies aan de basis van een treffer van Juventus, terwijl hem dat volgens de analisten niet mag overkomen.

“We verwachten allemaal meer van hem”, stelt Jansen in Voetbalpraat van ESPN. “We zien hem hier in Nederland soms wedstrijden op zijn dooie gemakkie spelen”, wat Veerman volgens de analist best kan met zijn kwaliteiten. “Maar hij moet ook in deze wedstrijden gaan opstaan. Ik ben ervan overtuigd dat hij de kwaliteit heeft dat te kunnen.”

Volgens Jansen zijn het precies de dingen die hij kwaliteiten van Veerman vindt waarop het nu misgaat. “Hij wordt van ballen afgelopen door een slechte aanname, omdat hij zijn omgeving niet weet. Dat zijn dingen die hém niet mogen overkomen”, is de analist duidelijk. “Hij is in die eerste vijf wedstrijden in Nederland misschien wel een beetje in slaap gesukkeld.” In de Champions League is het volgens hem niet altijd mogelijk om even je lichaam te gebruiken om aan de bal te blijven. “Het is nu op een veel hoger niveau waar hij eigenlijk door de mand valt.”

'Veerman moet beter kijken'

Vink verwacht niet dat Veerman het in de komende Champions League-duels makkelijker zal krijgen dan dinsdagavond in Turijn. “Dit soort kleine ruimtes ga je alleen maar krijgen, ook in thuiswedstrijden”, legt hij uit. “Ze zijn natuurlijk niet gek. Voor Veerman zal het nu de kunst zijn die ruimte voor zichzelf te creëren. En misschien wat beter kijken”, besluit hij.

