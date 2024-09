Jack van Gelder klimt in de pen, nadat hij compleet verbaasd is door PSV

Jack van Gelder begrijpt weinig van de beslissing van PSV om Kroatisch international naar Eindhoven te halen. De 35-jarige voetballer is hard op weg om een éénjarig contract te ondertekenen in Eindhoven, maar Van Gelder vindt het een onnodige aankoop voor de Brabantse club.

Perisic heeft volgens transferjournalist Fabrizio Romano de medische keuring bij PSV doorstaan en zal spoedig gepresenteerd worden in het Philips Stadion. Perisic heeft een grote naam in het internationale voetbal, maar Van Gelder raakt er niet enthousiast van. Daar heeft de voormalig voetbalcommentator van de NOS verschillende redenen voor.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Johan Derksen trekt zeer pijnlijke conclusie over Joey Veerman na Juventus - PSV

Perisic zit jonge spelers dwars

"Merkwaardige aanwinst", schrijft Van Gelder op X over de aanstaande transfer van Perisic naar PSV: "Hij is in de Nederlandse competitie niet echt nodig en hij blokkeert jongere spelers die 'vlieguren' kunnen maken in de Eredivisie", vindt Van Gelder, die liever had gezien dat jonge spelers minuten hadden gemaakt in plaats van de geroutineerde Perisic.

LEES OOK: Kranten hard voor ‘Klein Duimpje’ PSV: ‘Grappigste oom van het dorpsfeest uitgefloten in Carré’

Champions League

Zijn ervaring zou wellicht van pas kunnen komen in de Champions League, maar dat gaat voorlopig niet gebeuren: Mag eventueel pas Europees spelen in februari!", schrijft Van Gelder daarover. Het betekent dat Perisic vooral gehaald voor de wedstrijden in de Eredivisie. Die beslissing van technisch directeur Earnest Stewart begrijpt de sportjournalist niet.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV-transfer Ivan Perisic leidt tot gemengde reacties

De komst van Ivan Perisic naar PSV houdt de gemoederen bezig. "Hij heeft een zeer opmerkelijk jaar achter de rug."