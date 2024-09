Kranten hard voor ‘Klein Duimpje’ PSV: ‘Grappigste oom van het dorpsfeest uitgefloten in Carré’

Voor PSV is de openingswedstrijd van het Champions League-seizoen uitgelopen op een grote deceptie. De Eindhovenaren gingen op bezoek bij Juventus met 3-1 onderuit en hadden weinig in de melk te brokkelen. De ochtendkranten zijn dan ook hard voor de ploeg van Peter Bosz.

De Volkskrant zag dat Juventus ‘schokkend veel beter dan PSV’ was in Turijn. “Totaal afgetroefd op de openingsdag van de Champions League nieuwe stijl, na een bijna meelijwekkend optreden”, leest het. “De grappigste oom van het dorpsfeest mocht naar Carré, maar daar floten ze hem uit.” Ook Joey Veerman, die met balverlies de eerste en derde Italiaanse treffer inluidde, moet het ontgelden. “Hij riep zo herinneringen op aan zijn dramatische interland tegen Oostenrijk op het EK, met het verschil dat hij destijds na een half uur werd gewisseld. Nu na een uur.”

Grote gelijkenissen met wedstrijd tegen Arsenal van vorig seizoen

“Hetzelfde liedje”, kopt het Algemeen Dagblad op de voorpagina van het sportkatern. “PSV is in Nederland de reus, maar in de Champions League nog een heel bescheiden tegenstander”, leest het onder de tussenkop ‘Klein Duimpje’. “Net als vorig jaar tegen Arsenal (4-0 nederlaag in Londen, red.). Er wordt door Bosz een groeispurt verwacht, maar dan moeten de sterkte troeven wel thuis geven.” De krant kan het niet nalaten ook nog te sneren naar de clubleiding van de Eindhovenaren. “De nederlaag was zeker niet alleen de schuld van Richard Ledezma en Matteo Dams, de twee onervaren backs die noodgedwongen op deze posities spelen omdat de clubleiding daarop heeft aangestuurd.”

De Telegraaf zag PSV in Turijn ‘door het ijs zakken’. Ook hier worden vergelijkingen getrokken met de wedstrijd tegen Arsenal van vorig seizoen. “Peter Bosz en Jerdy Schouten bezwoeren de dag voor de wedstrijd dat PSV lering had getrokken en veel verder was dan een jaar geleden, maar de wedstrijd in Turijn kende weldegelijk grote gelijkenissen met het duel in Londen.” De krant zag PSV ‘initiatiefrijk’ beginnen, maar tot echte dreiging kwam dat niet, net als een jaar geleden.

