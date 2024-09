PSV bereikt mondeling akkoord met Perisic, twee punten staan transfer nog in de weg

PSV is tot een mondeling akkoord gekomen met , zo meldt het Eindhovens Dagblad dinsdagavond. Zodra het tweede deel van de medische keuring is afgerond en club en speler de afspraken op papier hebben vastgelegd, mag de Kroaat zich speler van de regerend landskampioen noemen.

Dinsdagochtend verbaasde Fabrizio Romano de voetbalwereld met het nieuws dat PSV zich wil versterken met Perisic. De buitenspeler is transfervrij sinds zijn vertrek bij Hajduk Split en kan zodoende buiten de transferperiode worden ingelijfd. Inmiddels hebben de Eindhovenaren volgens het ED een mondeling akkoord bereikt met de Kroaat, waardoor de verwachting is dat hij woensdag nog gepresenteerd zal worden.

Toch zijn er volgens het regionale dagblad nog twee punten waarop de transfer zou kunnen klappen. Ten eerste moet de medische keuring worden afgerond. Het tweede deel hiervan staat op woensdag gepland, waardoor er snel meer duidelijkheid volgt voor PSV en Perisic. Het andere punt is het goed op papier zetten van de gemaakte afspraken. Zodra alles is afgerond, zal de 35-jarige buitenspeler een contract voor één seizoen gaan tekenen.

Perisic zorgt voor kwaliteit en ervaring

In het Philips Stadion vindt men de komst van Perisic broodnodig. Zo zou de Kroaat voor extra kwaliteit moeten zorgen, terwijl hij ook multi-inzetbaar is. Hoewel hij in zijn carrière vooral als buitenspeler heeft gefungeerd, heeft hij ook wel eens in een verdedigende rol aan de zijkant gespeeld. Daarnaast brengt de 136-voudig international een hele berg ervaring met zich mee.

