Italiaanse media: 'PSV is gecrasht, Koopmeiners steeds meer de robot van Atalanta'

PSV heeft zich dinsdagavond op een matige manier gepresenteerd, zagen ook de Italiaanse media. De overwinning van Juventus op de ploeg van Peter Bosz (3-1) zorgt voor nieuw elan in Italië, dat heeft genoten van het spel.

Juventus was vorig seizoen onder Massimiliano Allegri een ploeg die zich vooral richtte op verdedigen, weinig doelpunten tegen kreeg, maar ook weinig scoorde. Dit seizoen staat de defensie weer als een huis: De Oude Dame kreeg nog geen doelpunt tegen in de Serie A. Het doelpunt tegen van PSV viel La Gazzetta dello Sport ook op. "Na bijna zevenhonderd dagen kon Juventus weer zijn terugkeer in de Champions League vieren met een duidelijke overwinning op PSV. Het enige smetje was het tegendoelpunt van de Eindhovenaren in de laatste minuten van het duel: de eerste van het seizoen." Over Teun Koopmeiners was de krant ook tevreden. "Hij begint steeds meer op de originele versie van RoboKoop, die te zien was in Bergamo (bij Atalanta, red.) te lijken."

Bij Tuttosport hebben ze een nieuwe held zien opstaan. "Het stadion ligt aan de voeten van de nummer tien van Juventus (Kenan Yildiz, maker van de 1-0, red.) Hij maakte een doelpunt waar Alessandro Del Piero ook van zou opspringen. PSV probeerde het wel en kreeg uiteindelijk nog een doelpunt voor de moeite. Maar dat maakt niet uit: dit is een feestavond en een openbaring. Op deze avond hebben de fans weer een nummer tien gezien die hen dertig jaar geleden liet dromen."

"Juventus speelde een hele goede eerste Champions League-wedstrijd", schrijft Corriere della Sera. "PSV is gecrasht. Ze bleven het proberen, uiteindelijk leverde dat nog een treffer op. Maar toen zat Juventus al bij de topper van volgend weekend, tegen het Napoli van Antonio Conte. Daarom nam het gas terug."

