Stand Champions League: zo staan PSV en Feyenoord ervoor

Het Champions League-seizoen 2024/25 is begonnen. In dit artikel wordt de stand bijgehouden van de competitiefase, voorheen bekend als de groepsfase. Hoe staan PSV en Feyenoord ervoor?

Nieuwe opzet Champions League

In de nieuwe opzet van de Champions League is de traditionele groepsfase met vier ploegen verdeeld over acht groepen vervangen door een competitiefase met 36 ploegen. Tijdens de loting werd iedere ploeg gekoppeld aan acht verschillende tegenstanders. Clubs spelen vier thuiswedstrijden en vier uitwedstrijden.

De top acht van de competitiefase kwalificeert zich rechtstreeks voor de achtste finales, terwijl de nummers 9 tot en met 24 het in een tussenronde over twee wedstrijden tegen elkaar opnemen voor een plek bij de laatste zestien. De overige teams zijn uitgeschakeld, aangezien de Europa League in tegenstelling tot voorgaande jaren niet langer een vangnet is.

Stand Champions League 2024/25, met PSV en Feyenoord