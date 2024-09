Johan Derksen trekt zeer pijnlijke conclusie over Joey Veerman na Juventus - PSV

PSV werd dinsdagavond overklast door Juventus, zo zagen de analisten van Vandaag Inside. René van der Gijp is goed te spreken over het veldspel van Juventus en met name over middenvelder , die zijn eerste Champions League-wedstrijd speelde voor zijn nieuwe club.

Dat Juventus aan het langste eind trok (3-1), verbaasde Van der Gijp niet. “Als je die twee teams op elkaar legt, dan kies je natuurlijk negen spelers van Juventus. Het is dus al heel moeilijk. Je maakt daar alleen maar kans als je zelf een heel goede dag hebt, en zij een mindere”, denkt de oud-aanvaller van PSV. “Of door calamiteiten – zoals een rode kaart voor een keeper of een verdediger. Anders heb je weinig kans. Bij vlagen speelde PSV aardig mee, maar ze werden weggeblazen als Juventus even twintig minuten aanzette. Ik keek ook wel op van Juventus. Ze speelden echt goed voetbal.”

Koopmeiners wordt in het bijzonder uitgelicht door de tafelheren. “Hij heeft zich enorm ontwikkeld, dat is razendknap”, vindt Van der Gijp. Johan Derksen reageert: “Daar kijk ik van op hoor, dat is heel snel gegaan.” Volgens Van der Gijp legt Koopmeiners veel meer arbeid aan de dag dan hij in Nederland deed. “Hij liep bij AZ zes kilometer per wedstrijd, nu twaalf. Iedere aanval is hij in de zestien. Niet normaal meer, man! Die moet toch vier kilometer meer dan Joey Veerman hebben gelopen, dat kan niet anders.”

'Veerman is een speler voor de Eredivisie'

Veerman beleefde een bijzonder ongelukkige wedstrijd. Hij leed balverlies voorafgaand aan de 1-0 en de 3-0 van Juventus. “Op een hoog niveau in Europa stelt hij altijd teleur. Het blijft gewoon een speler voor de Eredivisie. Daar doet hij het goed”, vindt Derksen.

"Zelfs de persafdeling van PSV was niet op de hoogte", zo klinkt het na groot nieuws uit Eindhoven.