PSV wordt keihard afgestraft en kent slechte start in de Champions League

PSV heeft een avond beleefd om snel te vergeten in de Champions League. De ploeg van Peter Bosz had niets te vertellen tegen Juventus en verloor kansloos met 3-1. De Italiaanse doelpunten werden gemaakt door Kenan Yildiz, Weston McKennie en Nicolas Gonzalez. De Eindhovenaren oogden bij vlagen inspiratieloos en leken in geen enkel opzicht op de sprankelende ploeg die we kennen van vorig seizoen. Ismael Saibari bracht de eindstand op 3-1 door in de laatste seconden nog te scoren.

In de vernieuwde versie van de Champions League nam PSV het vanavond in de eerste speelronde op tegen Juventus. Bij de Oude Dame staat Thiago Motta sinds deze zomer aan het roer en hij moet het verdedigende voetbal van zijn voorgangers doen vergeten. PSV verscheen met een zeer onervaren achterhoede aan het duel. Matteo Dams, Richard Ledezma en Ryan Flamingo beschikten geen van allen over Champions League ervaring en kregen vanavond een kans in de basis. Daar kwam nog bovenop dat vaste doelman Walter Benitez afwezig vanwege de geboorte van zijn kind, hij werd vervangen door Joël Drommel.

De eerste twintig minuten keken beide ploegen de kat uit de boom en had PSV nog redelijk wat controle over de wedstrijd. Het kreeg zelfs kleine kansjes via Joey Veerman en Guus Til. Toch was het Juventus dat op voorsprong kwam via Kenan Yildiz, het Turkse supertalent waar PSV het al vaker lastig mee had. Yildiz kwam naar binnen vanaf de linkerkant en krulde de bal schitterend met zijn rechtervoet naar de kruising, waar de bal via de binnenkant van de paal in het doel sloeg. Na de goal leek PSV volledig in te storten, want vlak na de openingstreffer kreeg Weston McKennie een grote kans op de tweede. Drommel verrichte uitstekend keeperswerk door de bal met zijn voet te pareren.

De 2-0 liet echter niet lang op zich wachten. Matteo Dams liet zich in de luren leggen door Nicolas Gonzalez die na een ongelukkige tussenkomst van Veerman zijn ploeggenoot McKennie bereikte. De Amerikaan kon vanaf een paar meter eenvoudig afwerken om de marge te verdubbelen. PSV probeerde de rug te rechten in de eerste helft, maar het aanvalsspel was simpelweg te voorspelbaar en de Eindhovenaren konden nog opgelucht ademhalen dat het bij 2-0 bleef. Teun Koopmeiners dook tweemaal in kansrijke positie op, alleen wist hij de bal niet op doel te schieten.

Alle illusies die PSV nog had werden in de tweede helft snel de kop ingedrukt. Veerman leed slordig balverlies op eigen helft, waarna Gonzalez een aantal tellen later oog in oog met Drommel stond om vervolgens de 3-0 op het scorebord te zetten. Juventus had het duel volledig onder controle en PSV had ook na de wissels van Noa Lang en Ismael Saibari niets in de melk te brokkelen. De Eindhovenaren waren onherkenbaar vanavond in Turijn en verschillende spelers waren zichzelf niet. Zo kwam Johan Bakayoko zijn man maar niet voorbij en kwamen de passes van Olivier Boscagli vaak niet aan. Juventus nam flink wat gas terug en liet de wedstrijd als een nachtkaars uitgaan, waardoor de neutrale toeschouwer in de tweede helft niet bepaald meer werd verwend. Toch was het aan Drommel te danken dat de schade niet nog verder opliep na grote kansen voor Dusan Vlahovic. In de slotseconde van de wedstrijd zorgde Saibari toch nog voor een doelpunt voor de Eindhovenaren. Hij kreeg de bal van Bakayoko en kon van dichtbij afronden.

PSV zal deze bittere pil moeten slikken in Champions League. De wedstrijd deed veel denken aan de eerste poulewedstrijd tegen Arsenal vorig seizoen waarin de Eindhovenaren met 4-0 onderuitgingen. Toen wist de ploeg van Peter Bosz het nog om te draaien en bereikte PSV de laatste zestien. Om dat kunstje te herhalen, is het van levensbelang dat de volgende wedstrijd in de Champions League tegen Sporting Portugal in Eindhoven een goed resultaat oplevert. Eerst komt PSV in de Eredivisie nog in actie tegen Fortuna Sittard aanstaande zondag.

