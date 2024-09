Uitsupporters zijn niet te spreken over Ajax, Feyenoord en PSV

De uitvakken van Ajax, Feyenoord en PSV worden door supporters slecht gewaardeerd. Dat blijkt uit een enquête die is uitgevoerd door de KNVB en Supporterscollectief Nederland, waarvan de uitkomst in handen is van 1908.nl.

Uitsupporters werden gevraagd naar hun ervaringen met de bezoekersvakken in het seizoen 2023/24. In totaal deden 3806 supporters mee aan het onderzoek. Ze werden gevraagd om hun ervaringen te delen op het gebied van bereikbaarheid, gastvrijheid, faciliteiten en catering. Supporters gaven dat ze het zicht vanuit het uitvak het belangrijkst vonden.

Iedere club heeft uiteindelijk een gemiddeld cijfer gekregen, al zijn de individuele scores per club niet gedeeld. Die zouden wel in het bezit van de clubs zelf zijn. Uit het onderzoek komt alleen een indeling voor in drie categorieën. Daaruit valt op te maken dat de uitvakken van Feyenoord, PSV, Ajax, Vitesse, Go Ahead Eagles, Almere City FC het minst worden gewaardeerd.

Uitsupporters in de stadions van AZ, Excelsior, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk zijn meer te spreken over hun ervaringen. Die vijf clubs staan in de hoogste categorie, al heeft geen enkele club een cijfer dat hoger ligt dan een 7,1.

Tevredenheid uitsupporters:

Cijfer 7,0-7,1: AZ, Excelsior, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk

Cijfer 6,0-6,9: FC Twente, Heracles Almelo, NEC, FC Volendam, FC Utrecht, PEC Zwolle, sc Heerenveen

Cijfer 4,5-5,9: Feyenoord, PSV, Ajax, Vitesse, Go Ahead Eagles, Almere City FC

