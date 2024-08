Grote verbazing bij Go Ahead Eagles: 'Dit is absurd, dieptriest en beschamend'

Supporters van Go Ahead Eagles hebben met verbazing gereageerd op het gerenoveerde uitvak in het Koning Willem II Stadion. De aanhangers van de club uit Deventer moesten tijdens het uitduel met Willem II (2-0) plaatsnemen in een uitvak met zeer beperkt zicht: "Ik heb gelukkig een powerbank mee om de wedstrijd te bekijken", grapte een supporter van de Deventenaren tijdens de wedstrijd.

Niet alleen supporters van Go Ahead Eagles balen van de veranderingen in het uitvak van Willem II, maar ook de fans van de Tilburgse club zelf. Vanuit het uitvak is het - zeker hoe lager je staat - moeilijk geworden om de wedstrijd goed te volgen. Het zorgt voor onvrede, ook bij supporters van Willem II. Onder een foto van een Go Ahead Eagles-supporter met daarop het uitvak weergegeven, reageert een Tilburger duidelijk: "Dit is echt diep triest inderdaad. Zo hoor je je gasten niet te ontvangen, Willem II-onwaardig!"

Een andere supporter van Willem II baalt ook van de gang van zaken: "Inderdaad, het is beschamend. Onze supporters zijn hier ook niet over te spreken, jammer dat dit allemaal zo gaat", valt er te lezen op X. Voor de supporters van Go Ahead Eagles werd het al met al een dramatische middag in Tilburg. De Deventenaren gingen met 2-0 onderuit en staan daardoor na twee speelrondes nog op nul punten.

Gelukkig een powerbank mee om de wedstrijd te kunnen kijken.



Wie tf heeft dit bedacht man? schaam je.#kowet #wilgae pic.twitter.com/0iK3NnVyLX — Luca van Schoonhoven (@LucaSchoonhoven) August 18, 2024

