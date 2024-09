Mulder hakt genadeloos in op Veerman en zorgt voor schrikreactie bij Ziggo Sport

Youri Mulder uit forse kritiek op in de pauze van de Champions League-wedstrijd tussen Juventus en PSV. Volgens de analist van Ziggo Sport speelt Veerman een belabberde wedstrijd en was hij deels debet aan de 2-0 van Weston McKennie in de 27ste minuut.

Veerman raakte de bal kwijt op de vijandelijke helft, waarna Juventus met succes de tegenaanval inzette. “Het begint bij het balverlies van Veerman, die een zwakke eerste helft speelt. Hij speelt zonder overtuiging, ook bij zijn schoten. Het is weer net zo als bij het Nederlands elftal tegen Oostenrijk”, haalt Mulder een pijnlijke herinnering naar boven: het EK-duel waarin Veerman al in de eerste helft werd gewisseld. Na het snoeiharde betoog van Mulder reageert presentator Wytse van der Goot ietwat geschokt: “Oeh”, zegt hij na de opmerking over Nederland – Oostenrijk.

Na het balverlies van Veerman kon Teun Koopmeiners een crosspass versturen richting Nicolás González, die daarna Matteo Dams passeerde en richting het strafschopgebied liep. “Natuurlijk gaat Dams, die verder wel een goede wedstrijd speelt, er misschien wat te gretig in.” González probeerde Dusan Vlahovic te bereiken, maar daar zat Veerman tussen. “Dan is Veerman weer ongelukkig, nadat hij wel terugplooit, maar de bal op ongelukkige wijze naar McKennie tikt. Die schiet hem er dan in.”

Mulder vraagt zich af wat de oorzaak is van het mindere optreden van Veerman. “Misschien zit er te veel druk op zijn schouders, dat hij te veel van zichzelf verlangt. Maar hij loopt met een zak aardappels op de rug.”

Veerman lijdt ook balverlies voor de 3-0

Trainer Peter Bosz zou er wellicht ook goed aan hebben gedaan om Veerman vroeg naar de kant te halen, want in de tweede helft kwam hij niet beter voor de dag. Zes minuten na de rust liet Veerman zich op het middenveld verrassen door Teun Koopmeiners, die hem de bal ontfutselde. Via Dusan Vlahovic ontstond een levensgrote kans voor González, die de 3-0 binnenschoot.

