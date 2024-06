ESPN schrikt zich een hoedje tijdens Nederland - Oostenrijk: 'Hier gaat hij nog maanden last van hebben'

Hans Kraay junior en Milan van Dongen spreken na afloop van de ontmoeting tussen Nederland en Oostenrijk (2-3) met veel verbazing over het optreden van . De middenvelder mocht na zijn basisplaats tegen Polen voor de tweede keer beginnen op het Europees Kampioenschap in Oostenrijk, maar zakte volledig door het ijs. Van Dongen en Kraay jr. vrezen dat Veerman nog ‘maanden’ last zal hebben van zijn vroege wissel.

Want de spelmaker van PSV werd door Ronald Koeman al in de eerste helft naar de kant gehaald. Veerman was er ongetwijfeld op gebrand zich te revancheren voor zijn teleurstellende optreden in de eerste groepswedstrijd tegen Polen, maar slaagde er geen moment in zijn stempel te drukken. De Volendammer werd evenals zijn ploeggenoten van het veld geblazen door de Oostenrijkers en was bovenal heel slordig aan de bal. “Veerman, dat was echt pijnlijk…”, zegt Kraay jr. in ESPN Vandaag. “Volgens mij zei Michiel Teling (commentator, red.) het al: Veerman heeft van de 29 balcontacten in het eerste half uur er zestien aan de tegenpartij gegeven.”

Dat zijn bizarre cijfers voor Veerman, die in het afgelopen seizoen PSV juist in balbezit in de meeste wedstrijden bij de hand nam. Ook in de uitzwaaiwedstrijd van Oranje tegen IJsland (4-0 winst) strooide hij met passjes en daarmee stond hij aan de basis van veel gevaar, maar tegen Polen en ook Oostenrijk kwam het er geen moment van. “Dat doet hij in de Eredivisie in een half seizoen nog niet”, is de veelzeggende reactie van Kraay jr. Van Dongen vreest het ergste voor Veerman. “We overdrijven natuurlijk, maar om maar aan te geven hoe dramatisch dit was. Hier gaat hij echt nog maanden last van hebben hè?”, zo klinkt het namens de presentator van ESPN.

Kraay jr. denkt inderdaad dat het dramatische optreden en de vroege wissel Veerman voorlopig zullen blijven achtervolgen. “Maar aan de andere kant: het is topsport. Als je moet ingrijpen, dan moet je ingrijpen”, verdedigt Kraay jr. de beslissing van Koeman om Veerman al in de eerste helft naar de kant te halen. “Sommige mensen zullen zeggen: wacht dan tot de rust. Maar nee, elke minuut is meegenomen als je denkt dat je er qua wissel beter op wordt. Ik begreep het dus wel van Koeman.”

