Joey Veerman beleeft nieuw dieptepunt na beschamend moment tegen Juventus

beleeft een dramatische avond met PSV in de Champions League op bezoek bij Juventus. Met knullig balverlies leidde de middenvelder kort na rust de 3-0 van Nicolás González in. Kort erna werd hij gewisseld door trainer Peter Bosz.

Volg de wedstrijd tussen Juventus en PSV in ons liveverslag!

Artikel gaat verder onder video

Veerman werd in de 52ste minuut van de wedstrijd in de middencirkel vrijgespeeld door Malik Tillman. De Oranje-international handelde ontzettend traag, draaide de verkeerde kant op en werd van de bal gezet door Teun Koomeiners. Juventus kon overnemen en counterde zich via González uiteindelijk naar een derde treffer.

LEES OOK: Mulder hakt genadeloos in op Veerman en zorgt voor schrikreactie bij Ziggo Sport

Veerman is na de 3-0 van Juventus uiteraard de gebeten hond. Journalist Willem Vissers van de Volkskrant schrijft op X dat de middenvelder ‘nauwelijks beter is dan tegen Oostenrijk’, op het afgelopen EK. Veerman grossierde toen in balverlies en werd voor rust nog gewisseld door bondscoach Ronald Koeman. Ook veel andere kijkers zijn op X keihard voor Veerman, die na een uur spelen werd gewisseld en zo uit zijn lijden werd verlost door Bosz.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV houdt groot nieuws intern 'zeer klein'

"Zelfs de persafdeling van PSV was niet op de hoogte", zo klinkt het na groot nieuws uit Eindhoven.