Enorm enthousiasme over ‘potentiële probleemoplosser’ bij PSV: ‘Dé revelatie, hot topic in Nederland’

In België kijkt men vol belangstelling naar de verrichtingen van PSV. Niet omdat onze zuiderburen nou zo benieuwd zijn hoe het de regerend kampioen van Nederland vergaat, maar om de ontwikkeling van Matteo Dams (20) op de voet te volgen. Hij was dit seizoen tot op heden weliswaar pas tweemaal basisspeler in de hoofdmacht, maar volgens Sporza is hij nu al ‘dé revelatie’ bij de Eindhovenaren en een ‘potentiële probleemoplosser’ bij de Belgische nationale ploeg.

De verdediging is ook in de eerste weken van dit seizoen het zorgenkindje van PSV. Vooral op de linksbackpositie zijn er zorgen voor trainer Peter Bosz. Sergiño Dest staat nog zeker tot de jaarwisseling aan de kant met een zware knieblessure en zijn vervangers Mauro Júnior en Fredrik Oppegard blijven evenmin gevrijwaard van blessures. Daar hoopt Dams nu van te profiteren. De 20-jarige verdediger kwam dit seizoen al zes keer in actie voor PSV en had in de voorbije twee competitieduels zelfs een basisplaats. In België spreekt men al vol lof over het jonkie.

Dams een ‘revelatie’ in de Eredivisie

“Na amper twee basisplaatsen lijkt er op zijn dromen geen rem meer te staan. Matteo Dams was vorige maand nog een grote onbekende, maar nu is onze landgenoot een revelatie bij de Nederlandse landskampioen PSV”, zo schrijft Sporza dinsdag. Het Belgische medium schuift de verdediger van PSV zelfs naar voren als een ‘potentiële probleemoplosser’ bij de Rode Duivels. Dams kan zowel centraal als op de flank uit de voeten en dat zijn nou net twee posities die in de Belgische nationale ploeg niet heel breed bezet zijn. Een oproep van bondscoach Domenico Tedesco lijkt op dit moment echter niet realistisch. Dams moet zijn debuut voor de Onder-21 zelfs nog maken.

Maar Sporza is in ieder geval onder de indruk van wat Dams tot op heden heeft laten zien. “Vertoefde het best bewaarde Belgische geheim zo’n 20 kilometer over onze grens? Zelfs voor intensieve voetbalvolgers was (en is) Matteo Dams een grote onbekende. Zijn naam viel tot dusver nog nooit in lijstjes van grootste Belgische talenten, in een selectie bij de nationale U21 evenmin. Wie de Wikipedia-pagina van Dams leest, zou zelfs durven te denken dat hij een Nederlander is”, zo klinkt het. Dams streek immers al op jonge leeftijd neer in Eindhoven. “Op zijn achtste sloot de Antwerpenaar zich aan bij PSV, maar waar de verdediger daarvoor vertoefde? Een groot raadsel waar niemand tot voor kort het antwoord naar zocht. Tot nu.”

Man of the Match

Dams zou ‘plots een hot topic in de Nederlandse Eredivisie’ zijn. De verdediger maakte in de eerste drie competitiewedstrijden (tegen RKC, Heracles Almelo en Almere City) nog als invaller zijn opwachting, in de thuisduels met Go Ahead Eagles en NEC verscheen hij aan de aftrap. En zijn optredens bleven dus niet onopgemerkt. “Na enkele verscholen invalbeurten tijdens het seizoensbegin kreeg onze landgenoot de voorbije twee matchen plots zijn kans als basispion op linksachter. Even vaak was Dams uitstekend - tegen NEC dit weekend zelfs ‘Man of the Match’. Een onverwachte Belgische revelatie in Eindhoven”, aldus zijn landgenoten.

