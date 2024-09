Opstelling PSV: Bosz voert één wijziging door en laat Tijn Smolenaars invliegen

De opstelling van PSV voor de Champions League-wedstrijd tegen Juventus is bekend. Het duel begint om 18.45 uur in het Allianz Stadium in Turijn.

Peter Bosz, de trainer van PSV, voert slechts één wijziging door ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen NEC (2-0) van zaterdag. Het is een noodgedwongen ingreep: doelman Walter Benítez, die kort voor de wedstrijd vader is geworden, wordt vervangen door Joël Drommel. Als reservekeeper is de negentienjarige Tijn Smolenaars ingevlogen.

Dat Bosz verder vasthoudt aan zijn opstelling, betekent dat drie spelers hun Champions League-debuut gaan maken: zomeraanwinst Ryan Flamingo plus de backs Richard Ledezma en Matteo Dams.

De van een blessure teruggekeerde Noa Lang moet nog geduld hebben en begint op de bank. Bosz kiest tegen Juventus op de vleugels andermaal voor Johan Bakayoko en Malik Tillman, ter ondersteuning van spits Luuk de Jong. Net als Lang is ook Mauro Júnior terug van blessureleed en zit hij op de bank.

Basisplek Koopmeiners bij Juventus

Artikel gaat verder onder video

Juventus treedt aan met Teun Koopmeiners in de basiself. De Nederlandse middenvelder stond zaterdag in de uitwedstrijd tegen Empoli (0-0) voor het eerst in de basiself en behoudt zijn plek dus. Ten opzichte van die wedstrijd keert Michele Di Gregorio terug onder de lat, nadat Mattia Perin de voorkeur kreeg tegen Empoli. Op het middenveld is Douglas Luiz zijn plek kwijtgeraakt na een teleurstellend optreden. Daardoor ontstaat ruimte voor Weston McKennie.

Opstelling Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic

Opstelling PSV: Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV-transfer Ivan Perisic leidt tot gemengde reacties

De komst van Ivan Perisic naar PSV houdt de gemoederen bezig. "Hij heeft een zeer opmerkelijk jaar achter de rug."